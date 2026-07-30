Elkerülhetetlen a Paksi Atomerőmű leállítása: hogyan működik ez a gyakorlatban?

Ahhoz, hogy mindkét, vízzel kapcsolatos kifejezést meg lehessen érteni, először meg kell nézni, mi történik a blokkokban, hogyan lesz áram az atomból.

Az atomreaktorban nagy mennyiségű hasadóanyag, az urán 235-ös izotópja felhasználásával szabályozott láncreakciót valósítanak meg, ami hőtermeléssel jár. A hasadóanyagot víz segítségével lelassított neutronokkal ütköztetik (innen a vízmoderátoros kifejezés), a maghasadás során pedig energia szabadul fel. Ennek egy részét mozgási energia formájában az úgynevezett hasadványmagok viszik el, és az üzemanyag többi atomjával ütköznek, így létrejön a szabályozott láncreakció. Minden hasadás átlagosan 2-3 új neutront szabadít fel, ezek egy része továbbhasít más magokat, az így felszabaduló neutronokat ismét lelassítja (és kis részben el is nyeli) a reaktortartályban lévő víz, a felesleget pedig a szabályozó rudak nyelik el. Ezekre az eszközökre a blokkok leállítása kapcsán visszatérünk, de előbb lássuk, mi történik még a neutronokkal, hogyan lesz áram az atomenergiából!

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Hőelvezetés innen oda, onnan a Dunába

A neutronok mozgási energiája az ütközés során hővé alakul át. Ezt a hőt el kell vezetni a reaktorból, de ehhez még nem a Duna vize kell, mert az úgynevezett primer kör zárt, radioaktív rendszer. Az itt keringő vizet 123 bar nyomáson tartják, így még 300 Celsius-fok körüli hőmérsékleten sem forr fel. Innen kerül a hő a szekunder köri gőzfejlesztőbe: ez a hőcserélő berendezés adja át a primer köri, radioaktív víz hőjét a szekunder kör vizének anélkül, hogy a két kör vize érintkezne. Ez a szeparáció biztonsági szempontból alapvető: a turbina, a generátor és a hűtőkör soha nem érintkezhet a reaktoron átfolyt, primer köri vízzel.

A szekunder körben a felforrósodott víz gőzzé válik, ami meghajtja a turbinát, annak tengelye pedig az áramtermelő generátort – és már kész is az áram, amit már csak be kell táplálni az országos hálózatba. Itt lép a képbe a Duna. A gőz, miután meghajtotta a turbinát, kondenzátorba kerül, és ismét folyékony halmazállapotúvá válik, hogy visszakerülhessen a gőzfejlesztőbe. Ahhoz, hogy újra elvégezhesse a feladatát, le kell tehát hűteni, és ehhez használják a Duna vizét a kondenzátorban, hogy elvezesse a felesleges hőt. A Duna vize egy mesterségesen kialakított csatornán jut el az erőműhöz, és azon is jut vissza a folyam főmedrébe, kissé felmelegedve.