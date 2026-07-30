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Egy autóalkatrész, amit sokan szidnak, pedig sok ember életét megmenti

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Ötven éve vezették be a benzinmotorok máig általános, a sikeres műszaki vizsgához is fontos részegységét.

2026. 07. 30. 15:00
Fotó: Volkswagen
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Először a Volvo építette be a Bosch-féle forradalmian új Lamba-szondát, mégpedig a 240/260 modellek amerikai változataiba, amit a hűtőmaszkra szerelt λ jelölés, ma már a rajongók körében is keresett műanyag embléma hirdetett.

Fotó: Volvo Cars

 

 

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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