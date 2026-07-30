Ruszin-Szendi Romulusz válaszolt Szuvák Attila jelölése kapcsán: nem érdekli, mit gondolnak az emberek
Nem a kommentmezőkben fogja megvitatni Ruszin-Szendi Romulusz, hogy kit nevez ki a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére. A miniszter ugyan nem cáfolta, hogy Szuvák Attila bukott nemzetbiztonsági főtisztet nevezte meg, de kiemelte, hogy a vezetői döntéseknél nem a nyilvánosság hangja számít, hanem a rátermettség.
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