Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: legkésőbb holnap teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

kormányszóvivőrendkívüli hőséghőségsajtótájékoztatóMagyar Péter

Elmarad a kormányszóvivői tájékoztató, mert meleg van

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Rendkívüli hőség- és energiahelyzet alakult ki az országban, amely miatt elmarad a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztató is – közölte lapunkkal a Miniszterelnökség. Miközben életbe lépett a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás, az aszály és a Duna drasztikus vízszintcsökkenése miatt sorra kell korlátozni a Paks Atomerőmű blokkjainak teljesítményét.

Munkatársunktól
2026. 07. 30. 10:42
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. 

A tartós aszály miatt a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 30-án, 07:00 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal – közölte az MVM.  

Az atomerőmű teljesítményét már szerdán jelentősen csökkenteni kellett, a négy nukleáris áramtermelő egysége közül a 3. blokkot tegnap késő délután le kellett állítani, miután napközben még félgőzzel üzemelhetett, csak úgy, mint az 1. blokk. 

A csütörtöki tájékoztatás szerint az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket, hogy a létesítmény biztonságos és a környezetvédelmi előírások betartása mellett működhessen.
 

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