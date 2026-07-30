Elmarad a kormányszóvivői tájékoztató, mert meleg van

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére.
A tartós aszály miatt a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 30-án, 07:00 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal – közölte az MVM.
Az atomerőmű teljesítményét már szerdán jelentősen csökkenteni kellett, a négy nukleáris áramtermelő egysége közül a 3. blokkot tegnap késő délután le kellett állítani, miután napközben még félgőzzel üzemelhetett, csak úgy, mint az 1. blokk.
A csütörtöki tájékoztatás szerint az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket, hogy a létesítmény biztonságos és a környezetvédelmi előírások betartása mellett működhessen.
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