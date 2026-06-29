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A hőség nem játék: így előzhető meg a hőguta és a napszúrás a következő napokban

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A tartós kánikula nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, különösen a kisgyermekek és az idősek számára. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének tanácsadó elnöke a Magyar Nemzetnek részletesen ismertette, mire kell figyelni a következő napokban, hogy elkerülhető legyen a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás.

Gábor Márton
2026. 06. 29. 5:50
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Mint fogalmazott, a csapvíz, az ásványvíz, valamint a friss gyümölcsök együttes fogyasztása általában elegendő a megfelelő ionpótláshoz. A természetes gyümölcsök ebből a szempontból kedvezőbbek, mint a cukrozott üdítők vagy gyümölcslevek.

Az időseknél különösen nagy veszélyt jelent, hogy sok esetben nem érzik a szomjúságot. Emiatt könnyen kiszáradhatnak, 

csökkenhet a keringő vér mennyisége, ami akár hirtelen rosszulléthez vagy eszméletvesztéshez is vezethet.

A szakember szerint ezért az időseket rendszeresen emlékeztetni kell a folyadékfogyasztásra, még akkor is, ha nem érzik magukat szomjasnak.

A külső hűtés is sokat segít

A hőség elleni védekezés része a szervezet külső hűtése is. Egy rövid zuhany, a végtagok vizes lemosása vagy egy nedves törölköző használata jelentősen javíthatja a hőérzetet és segítheti a test hőszabályozását.

Ha valaki a szabadban tartózkodik, különösen fontos a fej védelme. A szakember szerint egy világos színű sapka vagy széles karimájú kalap nemcsak a napszúrás, hanem a hőguta kialakulásának kockázatát is csökkentheti.

A légkondicionálót is érdemes ésszel használni

Havasi Katalin arra is kitért, hogy a légkondicionáló használata önmagában nem káros, de túlzásba vinni nem szabad.

Ajánlása szerint a kinti és a benti hőmérséklet között lehetőleg ne legyen tíz foknál nagyobb különbség. A túlzott lehűtés különösen a kisgyermekek és az arra érzékenyek számára okozhat problémát.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a klímaberendezések nemcsak hűtik, hanem szárítják is a levegőt. 

A kiszáradt nyálkahártyák sérülékenyebbé válnak, ami hozzájárulhat a felső légúti fertőzések kialakulásához.

A szakember szerint ugyanakkor önmagában a hideg italok fogyasztása nem okoz torokgyulladást. A tünetek akkor jelentkezhetnek könnyebben, ha valaki már hordoz valamilyen kórokozót, és a lehűlés kedvez a fertőzés fellángolásának.

Havasi Katalin összegzése szerint a következő napokban a megfelelő árnyékolás, a rendszeres folyadék- és ásványianyag-pótlás, a szervezet külső hűtése, valamint a tudatos légkondicionáló-használat jelentheti a leghatékonyabb védelmet a hőség okozta egészségügyi kockázatokkal szemben.

Megdőlt a melegrekord szombaton és vasárnap is

– Az előzetes adatok alapján ma is megdőlt a napi melegrekord. Az eddigi 39,9 fok helyett 40,7 lett a mai új rekord. Érdekesség, hogy Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, ami nem sűrűn esik meg – írta Facebook oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap délután.

A kormányzati tájékoztatási honlap közlése szerint pedig vasárnap reggel kilenc órára már jóformán mindenhol elérte a hőmérséklet a 30 fokot, kivéve a délnyugati és északkeleti határvidék néhány részét. 

Június 28-án eddig 1935-ben, Szerep településen mérték a legmelegebbet, 39,9 fokot. Ez az országos rekord dőlt meg a tegnapi napon. 

A HungaroMet Zrt. vasárnap reggel pedig arról számolt be, hogy 2026. június 27-én Budakalászon 40,0 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximumhőmérséklet országos rekord született. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő, így a legmagasabb napi minimumhőmérséklet országos rekord is megdőlt. 

Forrás: HungaroMet Zrt. 

A korábbi rekord 24,5 fok volt, melyet Győr Likócson, 2019-ben mértünk. Budapesten, azon belül is, Újpesten 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, mellyel új legmagasabb napi maximumhőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet Budapest Országút állomáson, 1935-ben regisztráltak. Budapest Lágymányoson mindössze 24,6 fokig csökkent a hőmérséklet, így a legmagasabb napi minimumhőmérséklet fővárosi rekord is megdőlt. A korábbi rekord 24,3 fok volt, melyet Budapest Lágymányoson, 2006-ban mértek.

Előrejelzés: látszik a fény az alagút végén

A hét első napjaiban még a hőség lesz a meghatározó több helyen 40 fok körüli vagy feletti hőmérséklettel – írta  a HungaroMet vasárnap este a közösségi oldalán.

A hét közepén érkező hidegfront többfelé okoz záporokat, zivatarokat. Szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet. A mostanihoz képest kb. 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum.

A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat – írták az előrejelzésben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Magyar Nemzet)

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