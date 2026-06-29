A hőség nem játék: így előzhető meg a hőguta és a napszúrás a következő napokban

Mint fogalmazott, a csapvíz, az ásványvíz, valamint a friss gyümölcsök együttes fogyasztása általában elegendő a megfelelő ionpótláshoz. A természetes gyümölcsök ebből a szempontból kedvezőbbek, mint a cukrozott üdítők vagy gyümölcslevek.

Az időseknél különösen nagy veszélyt jelent, hogy sok esetben nem érzik a szomjúságot. Emiatt könnyen kiszáradhatnak,

csökkenhet a keringő vér mennyisége, ami akár hirtelen rosszulléthez vagy eszméletvesztéshez is vezethet.

A szakember szerint ezért az időseket rendszeresen emlékeztetni kell a folyadékfogyasztásra, még akkor is, ha nem érzik magukat szomjasnak.

A külső hűtés is sokat segít

A hőség elleni védekezés része a szervezet külső hűtése is. Egy rövid zuhany, a végtagok vizes lemosása vagy egy nedves törölköző használata jelentősen javíthatja a hőérzetet és segítheti a test hőszabályozását.

Ha valaki a szabadban tartózkodik, különösen fontos a fej védelme. A szakember szerint egy világos színű sapka vagy széles karimájú kalap nemcsak a napszúrás, hanem a hőguta kialakulásának kockázatát is csökkentheti.

A légkondicionálót is érdemes ésszel használni

Havasi Katalin arra is kitért, hogy a légkondicionáló használata önmagában nem káros, de túlzásba vinni nem szabad.

Ajánlása szerint a kinti és a benti hőmérséklet között lehetőleg ne legyen tíz foknál nagyobb különbség. A túlzott lehűtés különösen a kisgyermekek és az arra érzékenyek számára okozhat problémát.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a klímaberendezések nemcsak hűtik, hanem szárítják is a levegőt.

A kiszáradt nyálkahártyák sérülékenyebbé válnak, ami hozzájárulhat a felső légúti fertőzések kialakulásához.

A szakember szerint ugyanakkor önmagában a hideg italok fogyasztása nem okoz torokgyulladást. A tünetek akkor jelentkezhetnek könnyebben, ha valaki már hordoz valamilyen kórokozót, és a lehűlés kedvez a fertőzés fellángolásának.

Havasi Katalin összegzése szerint a következő napokban a megfelelő árnyékolás, a rendszeres folyadék- és ásványianyag-pótlás, a szervezet külső hűtése, valamint a tudatos légkondicionáló-használat jelentheti a leghatékonyabb védelmet a hőség okozta egészségügyi kockázatokkal szemben.