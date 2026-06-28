EuropolEurópabűnszervezet

Bűnszervezetek hálózzák be Európát

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Az Europol szerint riasztó méreteket öltött a szervezett bűnözés Európában. Az új, „Az EU legfenyegetőbb bűnözői hálózatainak megfejtése” című jelentés szerint jelenleg mintegy 400 000 ember dolgozik bűnszervezetekben – ötször annyi, mint két évvel ezelőtt.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 28. 13:19
Europol akció Lengyelországban Fotó: HANDOUT Forrás: POLISH POLICE
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Javaslat az Europol megerősítésére

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy javaslatot terjesztett elő az Europol mandátumának megerősítésére, amelyet a digitálisabbá és határokon átnyúlóvá váló bűnözéssel kapcsolatos nyomozások támogatásának egyik módjaként ír le.

Henna Virkkunen ügyvezető alelnök a Bizottság nyilatkozatában kijelentette, hogy 

az európai szervezett bűnözés „gyorsan fejlődik”, és „egyre alkalmazkodóbbá, összekapcsolódóbbá és mélyebben beágyazódottá válik társadalmainkban”.

Borítókép: Europol akció Lengyelországban (Fotó: AFP)

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