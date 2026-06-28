Bűnszervezetek hálózzák be Európát

Javaslat az Europol megerősítésére
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy javaslatot terjesztett elő az Europol mandátumának megerősítésére, amelyet a digitálisabbá és határokon átnyúlóvá váló bűnözéssel kapcsolatos nyomozások támogatásának egyik módjaként ír le.
Henna Virkkunen ügyvezető alelnök a Bizottság nyilatkozatában kijelentette, hogy
az európai szervezett bűnözés „gyorsan fejlődik”, és „egyre alkalmazkodóbbá, összekapcsolódóbbá és mélyebben beágyazódottá válik társadalmainkban”.
Borítókép: Europol akció Lengyelországban (Fotó: AFP)
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