Bűnszervezetek hálózzák be Európát

Javaslat az Europol megerősítésére

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy javaslatot terjesztett elő az Europol mandátumának megerősítésére, amelyet a digitálisabbá és határokon átnyúlóvá váló bűnözéssel kapcsolatos nyomozások támogatásának egyik módjaként ír le.

Henna Virkkunen ügyvezető alelnök a Bizottság nyilatkozatában kijelentette, hogy

az európai szervezett bűnözés „gyorsan fejlődik”, és „egyre alkalmazkodóbbá, összekapcsolódóbbá és mélyebben beágyazódottá válik társadalmainkban”.

Borítókép: Europol akció Lengyelországban (Fotó: AFP)