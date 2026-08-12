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A sósav nem segített a sokkolt Halász Bencén, akit Kanada helyett a világ magasztal

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84,25 méter. Kedd estétől ez a férfi-kalapácsvetés magyar rekordja. Halász Bence nem akármikor, épp az atlétikai Európa-bajnokság döntőjében döntött csúcsot, ez pedig pályafutása első világverseny-győzelmével társult. A Dobó SE atlétája végképp beírta magát a legnagyobbak közé.

Wiszt Péter
2026. 08. 12. 6:21
Halász Bence Európa-bajnok lett kalapácsvetésben Fotó: AFP/Ben Stansall
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– Nem vártam ilyen eredményt, amikor elengedtem a kalapácsot, 83 méteresnek hittem a kísérletet. 

Sokkolt, amikor megláttam az eredményt, ez életem legjobb teljesítménye.

A birminghami hangulat majdnem olyan jó volt, mint a 2023-as hazai világbajnokságé. Remélem, a szeptemberi világdöntőn hamarosan újra örömet okozhatott Budapestnek, nagy verseny lesz – mondta a friss Európa-bajnok és világranglista-vezető, aki a nyolcvan méter feletti stabil dobásokat elmondása szerint már a fiókból ki tudja venni.

Az M4 Sportnak az edzőinek hálás Halász Bence hozzátette, azon ritka versenyek egyike volt a keddi, amikor kijelentheti, hogy nem volt benne több. A Szabadosnak is gratuláló atléta meglepődött az eredményen, mert az edzéseken tavaly jobb formában érezte magát, de úgy látszik, a szorgalmas felkészülése kifizetődött. Minden körülményhez igyekezett hozzászokni, bár azt kiemelte, 

a dobókör hibáit hiába próbálták a szervezők a selejtező után sósav használatával helyrehozni, az sem segített, így sem volt ideális.

Mindezek ellenére jött össze az országos csúcs és az Eb-arany – a Dobó SE klasszisa a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét szerezte meg. A következő célok pedig egyértelműek: idén világdöntő, jövőre világbajnoki cím, 2028-ban pedig olimpiai aranyérem.

 

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