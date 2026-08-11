Sosem vesztett Eb-versenyt, mégsem hitt a csúcsbeállítást érő újabb aranyban

Ingebrigtsen a lelki sebeivel még tudott versenyezni, az Achilles-sérülése viszont sehogyan sem javult: idén végül kés alá feküdt, s egész évben nem versenyzett, csak az Eb-n indult el címvédőként szabadkártyával.

Senki sem tudta, hogy milyen formában van, de így is nyert. Veretlen maradt Eb-n, s hetedik aranyával utolérte az atlétikai Európa-bajnokságok eddigi egyetlen csúcstartóját, a horvát diszkoszvetőt, Sandra Elkasevicet.

Minden nap minden percében kételkedtem magamban, majdnem az utolsó körig.

A legmélyebb mélységekből felállva újra Európa-bajnok lettem, ez rengeteget jelent. Ideérkezve magam sem hittem benne, hogy ez megtörténhet – mondta Jakob Ingebrigtsen, aki idén nem fog duplázni, az 1500-at nem vállalja a birminghami Európa-bajnokságon.