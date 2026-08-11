Jakob Ingebrigtsenatlétikai Európa-bajnokságatlétika

Sosem vesztett Eb-versenyt, mégsem hitt a csúcsbeállítást érő újabb aranyban

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Az atlétikai Európa-bajnokság első versenynapjának legnagyobb története Jakob Ingebrigtsen nevéhez fűződik. A norvég futóklasszis Achilles-sérülése miatt egész évben nem versenyzett, az 5000 méteres Eb-arany mégis az övé lett. Ingebrigtsen hét Eb-címével beérte az örökranglista élén Sandra Elkasevicet.

Koczó Dávid
2026. 08. 11. 17:26
Jimmy Gressier hátranéz, mindenki meg is előzte a közvetlen üldözők közül: a norvég Jakob Ingebrigtsen talált helyet, hogy újra Európa-bajnok legyen Fotó: KMSP via AFP/Philippe Millereau
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Ingebrigtsen a lelki sebeivel még tudott versenyezni, az Achilles-sérülése viszont sehogyan sem javult: idén végül kés alá feküdt, s egész évben nem versenyzett, csak az Eb-n indult el címvédőként szabadkártyával.

Senki sem tudta, hogy milyen formában van, de így is nyert. Veretlen maradt Eb-n, s hetedik aranyával utolérte az atlétikai Európa-bajnokságok eddigi egyetlen csúcstartóját, a horvát diszkoszvetőt, Sandra Elkasevicet.

Minden nap minden percében kételkedtem magamban, majdnem az utolsó körig.

 A legmélyebb mélységekből felállva újra Európa-bajnok lettem, ez rengeteget jelent. Ideérkezve magam sem hittem benne, hogy ez megtörténhet – mondta Jakob Ingebrigtsen, aki idén nem fog duplázni, az 1500-at nem vállalja a birminghami Európa-bajnokságon.

 

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