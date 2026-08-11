Meglepő oka van annak, hogy Máltát elkerülik a migránshajók

A kicsiny szigetország jelentős szerepet játszott Líbia és Európa kapcsolataiban. A Nagy-Britanniától való elszakadást követően szívélyes viszonyt épített ki Líbiával, majd a Kadhafi-rendszer bukását követően segítséget nyújtott az észak-afrikai országban rekedt külföldiek kimentésében. Máig több líbiai frakciónak van állandó képviselete Máltán, ahogy az egykori gyarmattartó számára is kényelmes, hogy a sziget segít a többek között brit haderő segítségével végrehajtott rezsimváltás utáni rendezésben.

Máltán minden menedékkérelmet egyedileg bírálnak el, és abban az esetben, ha a sziget úgy dönt, az igyekezet valós, a kérelmező őszinte, és megkapja az ideiglenes státust, akkor se nyílik ki Európa kapuja. A gyerekek ugyanis ahogy elérik a 18 éves korhatárt, mennek is azonnal a gyűjtőbe, hiszen felnőttekként nekik is át kell jutniuk a menekültügyi vizsgálaton.

Borítókép: La Guardiola megerősített városa Máltán. (Fotó: ALBERTO PIZZOLI)