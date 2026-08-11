Ha még nem látta, most érdemes megnézni: vasárnap zár a Vasarely-kiállítás
Még vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum Vasarely 120 című kiállítása. A magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált művész életművét bemutató tárlatot eddig több mint ötvenezren látták. A hétvégén a múzeum hosszabbított nyitvatartással várja a kiállításra érkező látogatókat: szombaton és vasárnap egy órával korábban, 9 órakor nyit az intézmény és szombaton később, 18 óra helyett 19 órakor zárja kapuit.
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