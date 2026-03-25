Első ízben láthatjuk idehaza egy kiállításon a két világhírű művész alkotásait

Nem mindennapi kabinetkiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galériában. A Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban című tárlat a tér dramaturgiájával játszik. A két neves művész különleges alkotásai a múzeum helyiségeiben elsősorban térélményként működnek, miközben hihetetlen hatást okozva vizuális párbeszédbe lépnek egymással. A hazánkból származó és Franciaországban alkotó páros pályája több helyen összeér, sőt mint a kurátorok kutatásaiból kiderül, kölcsönös tisztelettel és barátsággal viszonyultak egymáshoz. Nem is csoda, hiszen hasonlóan gondolkodtak a művészet jövőjéről.

Kató Lenke
2026. 03. 25. 5:35
Fotó: Havran Zoltán
– A kiállítás ötlete egy közös párizsi kutatóút során vetődött fel bennem és a társkurátorban, Pócs Verában. A Pompidou Központban sétálva láttuk, hogy a térben egymástól nem messze szerepelnek két kedvenc művészünk, Nicolas Schöffer és Victor Vasarely művei. Úgy gondoltuk, hogy milyen izgalmas lenne itt Magyarországon is egymás mellé helyezni ezeket az életműveket, hogy párbeszédbe kerüljenek egymással. Ezek a művészek külön-külön is jelentősek, viszont úgy véljük, egymás fényében még izgalmasabbá válnak, ezért hoztuk létre ezt a kabinetkiállítást – árulta el a Kinetikus víziók tárlat sajtóbejárásán Zombori Mónika művészettörténész.

Vasarely
Zombori Mónika, a kiállítás társkurátora. A háttérben egy Vasarely-alkotás (Fotó: Havran Zoltán)

Nicolas Schöffer és Victor Vasarely különböző műfajban alkotott, de mégis ugyanaz a kérdés izgatta őket, azaz hogy a művészetet hogyan lehet a modern technológiával, a tudománnyal és a jövő városának víziójával összekapcsolni. Törekvéseik közös metszéspontja, hogy a műalkotást nem statikus objektumként, hanem interaktív rendszerként értelmezték, amely pszichológiai és fizikai szinten egyaránt bevonja a befogadót az élményfolyamatba. 

Vasarely így vált az op-art művészet megteremtőjévé és legfontosabb képviselőjévé, míg Schöffer a kibernetikus művészet, a technológiaalapú kinetikus szobrászat úttörőjévé.

20260319 Budapest Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban. A Magyar Nemzeti Galéria. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Vasarely Vonal-Ket és Doupla című alkotásai a 70-es évekből (Fotó: Havran Zoltán)

Schöffer kibernetikus koncepciója a művészet és a technológia kölcsönhatásának új terét nyitotta meg: mozgásra, fénydinamikára és környezeti visszacsatolásra épülő alkotásai a rendszerszerű gondolkodás művészeti leképezéseként értelmezhetők. Vasarely ezzel szemben manifesztumaiban az optikai illúzió és a percepciós mechanizmusok vizsgálatán keresztül hozott létre új vizuális nyelvet.

20260319 Budapest Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban. A Magyar Nemzeti Galéria. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
A kiállítás egyik sztárja, Schöffer Chronos 11 című alkotása (Fotó: Havran Zoltán)

Számos ponton összeér Victor Vasarely és Nicolas Schöffer pályája

Az augusztus 23-ig megtekinthető kiállítást összehasonlító módszerrel készítették elő, azaz egymás mellé helyezték az életműveket azért, hogy lássák a hasonlóságokat és az eltéréseket.

A kutatás során számunkra is meglepő volt, hogy milyen sok ponton érintkezik ez a két életmű. Gyakran csak néhány év eltéréssel fogalmaztak meg nagyon hasonló gondolatokat. A kiállítás ötletét mindkét művész örökösei nagy örömmel fogadták, segítették a kutatásainkat: levelezéseket, nem publikált fotókat bocsátottak a rendelkezésünkre, amelyek a tárlat katalógusában meg is tekinthetők. A kiadványban a művek részletes műtárgyleírásai mellett a Pócs Vera társkurátorral közösen írt tanulmányunkban azt is bemutatjuk, hogy Schöffer és Vasarely életműve nem egymás közvetlen hatására, hanem ugyanazon technológiai korszak vizuális problémáira adott párhuzamos válaszként értelmezhető

– tette hozzá a kurátor.

20260319 Budapest Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban. A Magyar Nemzeti Galéria. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Kinetikus víziók (Fotó: Havran Zoltán)

A kiállítás előkészítése során nagyon komoly, egy évig tartó restaurátori munka zajlott, hiszen a bemutatott Schöffer-műveket mind korszerűsíteni kellett.

Úgy döntöttünk, hogy műtárgyvédelmi szempontok miatt a kiállított hat Schöffer-műből három csak időszakosan kapcsol be, mindegyik félóránként, öt percre, időben eltolva egymástól

– hangsúlyozta Zombori Mónika.

20260319 Budapest Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban. A Magyar Nemzeti Galéria. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Vasarely-műalkotások (Fotó: Havran Zoltán)

Április 9-én délelőtt egy különleges múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak gyerekeknek a tárlat területén, Szédítő optikai illúziók címmel, melyre a Magyar Nemzeti Galéria honlapján lehet regisztrálni. Ugyanezen a napon délután pedig Passuth Krisztina művészettörténésszel és Egri János televíziós személyiséggel beszélgetnek a kurátorok és mutatják be a katalógust. A kabinettárlat egyben a Szépművészeti Múzeumban május 15-től látható Vasarely 120 című retrospektív kiállítás kísérőtárlata is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

