Szoboszlai úgy érezte, a történtek után meg kell szólalnia a közösségi oldalán + videó

A magyar válogatott a 2026/2027-es Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportjában Ukrajna, Georgia és Észak-Írország társaságába került. Szeptember 25-én Ukrajnával kezdünk itthon, majd három nappal később Észak-Írországban lép pályára Marco Rossi együttese. Október elején fogadjuk Georgiát, majd az ukránok elleni visszavágó követezik. Novemberben pedig egy georgiai utazást követően egy Észak-Írország elleni találkozóval zárjuk a csoportkört.

A magyar válogatott programja a Nemzetek Ligájában

szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 18.45

szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 18.45

október 2.: Magyarország–Georgia, 18.45

október 5.: Ukrajna–Magyarország, 18.45

november 14.: Georgia–Magyarország, 17.00

november 17.: Magyarország–Észak-Írország, 19.45

A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba.



