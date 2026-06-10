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Szoboszlai úgy érezte, a történtek után meg kell szólalnia a közösségi oldalán + videó

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Labdarúgó-válogatottunk két győztes felkészülési mérkőzéssel hangolt az őszi Nemzetek Ligája-találkozóira. Szoboszlai Dominik a kazahok elleni siker másnapján, szerda délután posztolt az Instagram-oldalán. Úgy érezte, meg kell szólalnia, és köszönetet mondott a szurkolóknak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 17:24
Szoboszlai Dominik olykor vitatkozott is a játékvezetővel Debrecenben Fotó: Mirkó István
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A magyar válogatott a 2026/2027-es Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportjában Ukrajna, Georgia és Észak-Írország társaságába került. Szeptember 25-én Ukrajnával kezdünk itthon, majd három nappal később Észak-Írországban lép pályára Marco Rossi együttese. Október elején fogadjuk Georgiát, majd az ukránok elleni visszavágó követezik. Novemberben pedig egy georgiai utazást követően egy Észak-Írország elleni találkozóval zárjuk a csoportkört.

A magyar válogatott programja a Nemzetek Ligájában

  • szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 18.45
  • szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 18.45
  • október 2.: Magyarország–Georgia, 18.45
  • október 5.: Ukrajna–Magyarország, 18.45
  • november 14.: Georgia–Magyarország, 17.00
  • november 17.: Magyarország–Észak-Írország, 19.45

A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba.

 

 


 

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Pilhál György
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