Szenzáció a firenzei kolostorban: Megtalálták a Coca-Cola olasz elődjének titkos receptjét
Egy megsárgult, 19. századi dokumentum bukkant elő a firenzei Szent Márk-kolostor (San Marco) archívumából, amely gyökeresen átírhatja azt, amit a világ legnépszerűbb üdítőitalának eredetéről tudunk. A kézirat egy olyan elixír pontos receptjét tartalmazza, amely évtizedekkel megelőzi John Pemberton híres amerikai találmányát – és kísértetiesen hasonló összetevőkből áll.
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