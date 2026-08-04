Elég a mellébeszélésből! Jöjjön a legkeményebb Steven Seagal-kvíz!
Steven Seagal a nyolcvanas és kilencvenes évek egyik legnépszerűbb akciófilmsztárja volt. Aikidómesterként saját harcművészeti tudását vitte a filmvászonra, miközben legendás karakterei rendre egyedül vették fel a harcot egész bűnszervezetekkel, mai szempontból már semennyire sem PC, de annál szórakoztatóbb filmekben. Ez a kvíz Seagal pályafutásának első másfél évtizedére koncentrál – csak a legnagyobb rajongók érhetnek el hibátlan eredményt!
Melyik volt Steven Seagal első mozifilmje főszereplőként?
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