Szoboszlai Dominik óriási dobásra készül Liverpoolban
Az Egyesült Államokban a minap fejeződött be a Liverpool három meccses túrája, amelyen két győzelem mellett egy vereséget szenvedtek el. Akik látták ezeket a meccseket, azt is észrevehették, hogy Szoboszlai Dominik nélkül már nem létezik a Liverpool. Mit várhatunk a magyar játékostól a hamarosan kezdődő új bajnokságban? Ezt is megbeszéltük a Rapid sport legújabb adásában.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!