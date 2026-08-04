Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai Dominik óriási dobásra készül Liverpoolban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Egyesült Államokban a minap fejeződött be a Liverpool három meccses túrája, amelyen két győzelem mellett egy vereséget szenvedtek el. Akik látták ezeket a meccseket, azt is észrevehették, hogy Szoboszlai Dominik nélkül már nem létezik a Liverpool. Mit várhatunk a magyar játékostól a hamarosan kezdődő új bajnokságban? Ezt is megbeszéltük a Rapid sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2026. 08. 04. 5:52
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