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Ennyi volt, nem nyomtatják ki többet a Mandiner hetilapot

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Hét év után felfüggeszti nyomtatott hetilapjának kiadását a Mandiner. A szerkesztőség hétfői közleményében tudatta, hogy a print kiadás ezen a héten már nem jelenik meg, így a július 30-án megjelent lapszám az utolsó. A lap köszönetet mondott olvasóinak, előfizetőinek és szerzőinek, valamint hangsúlyozta: a 2019-ben indult hetilap küldetésének tekintette, hogy a zsugorodó nyomtatott sajtópiacon is hiteles, mértéktartó közéleti újságot készítsen.

Gábor Márton
2026. 08. 03. 19:06
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Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Mandiner)

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A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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