Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Mandiner)
Ennyi volt, nem nyomtatják ki többet a Mandiner hetilapot
Hét év után felfüggeszti nyomtatott hetilapjának kiadását a Mandiner. A szerkesztőség hétfői közleményében tudatta, hogy a print kiadás ezen a héten már nem jelenik meg, így a július 30-án megjelent lapszám az utolsó. A lap köszönetet mondott olvasóinak, előfizetőinek és szerzőinek, valamint hangsúlyozta: a 2019-ben indult hetilap küldetésének tekintette, hogy a zsugorodó nyomtatott sajtópiacon is hiteles, mértéktartó közéleti újságot készítsen.
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