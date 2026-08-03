CeutaUrsula von der LeyenSpanyolország

Ursula von der Leyen üzent a spanyol miniszterelnöknek a ceutai válság miatt, szigorúbb határellenőrzést sürget

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Éles bírálatok érték a spanyol kormányt a válság után. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megpróbálta elsimítani a feszültséget Spanyolországgal.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 03. 17:40
Migránsok Ceután Fotó: JORGE GUERRERO Forrás: AFP
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Milyen prioritásokat vázolt fel Ursula von der Leyen?

Von der Leyen szerint a mostani incidens gyengeségeket tárt fel a blokk határellenőrzésében. „Egyértelmű, hogy többet kell tennünk határaink kritikus pontjain való megerősítéséért, többek között éber megfigyelés és szükség esetén fizikai akadályok alkalmazása révén” – fogalmazott a Bizottság elnöke a Politico tudósítása szerint.

Öt prioritást vázolt fel: 

  1. az illegális migráció megelőzése a partnerországokkal való szorosabb együttműködés révén, 
  2. az EU külső határainak megerősítése, 
  3. korai figyelmeztető rendszerek létrehozása, 
  4. az embercsempész-hálózatok felszámolása 
  5. és a visszaküldések javítása.

Marokkó – mondta – továbbra is „fontos stratégiai partner” a migránscsempészet és az illegális migráció elleni küzdelemben. Az EU-nak együtt kell működnie Rabáttal és Madriddal a Ceuta és Melilla környéki korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése, valamint Marokkó technikai és pénzügyi támogatása érdekében – mondta. Von der Leyen támogatta az EU igazságügyi és belügyminisztereinek keddi rendkívüli ülését is, a kollektív válaszlépések első lépésének nevezve azt. A minisztereknek meg kell állapodniuk a továbblépési módokról, mielőtt az uniós vezetők a következő Európai Tanács ülésen értékelnék az intézkedéseket – mondta.

Borítókép: Migránsok Ceután (Fotó: AFP)

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