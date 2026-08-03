Ursula von der Leyen üzent a spanyol miniszterelnöknek a ceutai válság miatt, szigorúbb határellenőrzést sürget

Milyen prioritásokat vázolt fel Ursula von der Leyen?
Von der Leyen szerint a mostani incidens gyengeségeket tárt fel a blokk határellenőrzésében. „Egyértelmű, hogy többet kell tennünk határaink kritikus pontjain való megerősítéséért, többek között éber megfigyelés és szükség esetén fizikai akadályok alkalmazása révén” – fogalmazott a Bizottság elnöke a Politico tudósítása szerint.
Öt prioritást vázolt fel:
- az illegális migráció megelőzése a partnerországokkal való szorosabb együttműködés révén,
- az EU külső határainak megerősítése,
- korai figyelmeztető rendszerek létrehozása,
- az embercsempész-hálózatok felszámolása
- és a visszaküldések javítása.
Marokkó – mondta – továbbra is „fontos stratégiai partner” a migránscsempészet és az illegális migráció elleni küzdelemben. Az EU-nak együtt kell működnie Rabáttal és Madriddal a Ceuta és Melilla környéki korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése, valamint Marokkó technikai és pénzügyi támogatása érdekében – mondta. Von der Leyen támogatta az EU igazságügyi és belügyminisztereinek keddi rendkívüli ülését is, a kollektív válaszlépések első lépésének nevezve azt. A minisztereknek meg kell állapodniuk a továbblépési módokról, mielőtt az uniós vezetők a következő Európai Tanács ülésen értékelnék az intézkedéseket – mondta.
Borítókép: Migránsok Ceután (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!