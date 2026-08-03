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Mélyponton a németek biztonságérzete

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Egy héttel a berlini Christopher Street Day rendezvényen elkövetett iszlamista terrortámadás után sok német biztonságérzete észrevehetően megrendült. Ezt mutatja egy friss felmérés. Egy másik kutatás arra mutat rá, hogy egyre többen kételkednek a német kormány működőképességében.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 03. 15:52
Rendőrök a Pride-felvonulásnál Fotó: GEORG WENDT Forrás: DPA
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Egy teljesen friss Insa-felmérés szerint pedig az FDP másfél év után először ismét bejutna a Bundestagba. A jelenlegi vasárnapi trendben, amelyet a közvélemény-kutató intézet rendszeresen összeállít a Bild am Sonntag számára, a liberálisok egy százalékponttal javultak, és most már öt százalékot képviselnek. Az AfD változatlanul 28 százalékkal vezeti a pártok rangsorát. Utána a CDU/CSU következik 21 százalékkal, a Zöldek 14 százalékkal, az SPD 12 százalékkal, és a Baloldali Párt 11 százalékkal. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) továbbra is négy százalékon áll, így továbbra sem jut be a Bundestagba. 

A pontos eredmények:

  • AfD: 28 százalék (változatlan)
  • CDU/CSU: 21 százalék (változatlan)
  • Zöldek: 14 százalék (változatlan)
  • SPD: 12 százalék (változatlan)
  • Baloldali Párt: 11 százalék (változatlan)
  • FDP: 5 százalék (+1)
  • BSW: 4 százalék (változatlan)
  • Egyéb: 5 százalék (-1)

A felméréshez az Insa összesen 1201 választásra jogosult választópolgárt kérdezett meg a Bild am Sonntag megbízásából 2026. július 27. és 31. között.

Borítókép: Rendőrök a berlini Pride-on (Fotó: AFP)

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