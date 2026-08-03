Mélyponton a németek biztonságérzete

Egy teljesen friss Insa-felmérés szerint pedig az FDP másfél év után először ismét bejutna a Bundestagba. A jelenlegi vasárnapi trendben, amelyet a közvélemény-kutató intézet rendszeresen összeállít a Bild am Sonntag számára, a liberálisok egy százalékponttal javultak, és most már öt százalékot képviselnek. Az AfD változatlanul 28 százalékkal vezeti a pártok rangsorát. Utána a CDU/CSU következik 21 százalékkal, a Zöldek 14 százalékkal, az SPD 12 százalékkal, és a Baloldali Párt 11 százalékkal. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) továbbra is négy százalékon áll, így továbbra sem jut be a Bundestagba.

A pontos eredmények:

AfD: 28 százalék (változatlan)

CDU/CSU: 21 százalék (változatlan)

Zöldek: 14 százalék (változatlan)

SPD: 12 százalék (változatlan)

Baloldali Párt: 11 százalék (változatlan)

FDP: 5 százalék (+1)

BSW: 4 százalék (változatlan)

Egyéb: 5 százalék (-1)

Zum ersten mal seit eineinhalb Jahren erreicht die FDP bei INSA wieder die 5 Prozent. Die Richtung stimmt! pic.twitter.com/B6xIEnCaS1 — Martin Hagen (@_MartinHagen) August 2, 2026

A felméréshez az Insa összesen 1201 választásra jogosult választópolgárt kérdezett meg a Bild am Sonntag megbízásából 2026. július 27. és 31. között.

Borítókép: Rendőrök a berlini Pride-on (Fotó: AFP)