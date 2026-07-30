USS Indianapolis: ez volt minden idők legvéresebb cápatámadása

Július 29-én napközben a legénység szolgálaton kívüli tagjai a hajó fedélzetén sütkérezve élvezték a trópusi nap melengető sugarait, vagy a fedélközi kantinban iszogattak, illetve a legénységi hálókörletben pihentek. Amikor a langyos alkonyban a napkorong alábukott nyugati látóhatáron mindenki arra gondolt, hogy a még Guamig hátralévő út is olyan lesz, mint egy sétahajózás.

Egy japán tengeralattjáró parancsnok, aki sohasem aratott még győzelmet

Hasimotho Mocsicura korvettkapitány, a japán I -58 japán tengeralattjáró parancsnoka számára egyre inkább úgy tűnt, hogy sikeres bevetés nélkül lesz kénytelen befejezni a háborús haditengerészeti pályafutását. Az I-58 már két hete járőrözött a Csendes-óceán végtelen víztömegén anélkül, hogy akár csak egyetlen hajóval is találkozott volna.

Az I-58 magányosan cirkált a Mariana-szigetek japán hadihajók számára ekkorra már életveszélyessé vált vizein, hiszen bármikor felbukkanhattak a Gumaról rendszeresen felszálló amerikai repülőgépek, hogy meglepjék az akkumulátorait csak a felszínen feltölteni képes, és éppen ezért itt védtelenül kiszolgáltatott japán tengeralattjárót.

Hasimotho Mocsicura korvettkapitány, az I-58 parancsnoka Fotó: Imperial Japan Navy

Július 29-én nem sokkal éjfél előtt az ügyeletes őrszem izgatott hangon azt jelentette a kapitánynak, hogy egy nagy és elsötétítve haladó hajót fedezett fel a horizonton.

Az ezüstös holdfényben fürdő óceánon élesen kirajzolódott az óriási hajó sötét sziluettje.

Hasimotho korvettkapitány gyorsan átlapozta a típuskönyveket és a hajó kontúrja alapján megállapította, hogy az a legnagyobb valószínűséggel egy Portland-osztályú amerikai nehézcirkáló.

Az I-58 japán tegeralattjáró Fotó: U.S. Navy

A kapitány azonnal parancsot adott a merülésre; a bársonyos csendes-óceáni éjszakában utazótempóban, nagyjából 17 csomós sebességgel haladó amerikai hadihajóról ugyanis szemmel láthatóan nem vették észre a japán tengeralattjárót.

A periszkópmélységbe süllyedt I-58 parancsnoki harcálláspontján Hashimoto korvettkapitány szeme a periszkóp okulárjának gumipárnájához tapadt.

Az I-58 orrvető csövei Fotó: Imperial Japan Navy

A japán parancsnok először meghatározta az amerikai nehézcirkáló távolságát és sebességét, majd gyorsan kiszámította az torpedóvetéshez szükséges irányszögeket. Hasimotho korvettkapitány parancsot adott a kettes és a négyes vetőcső elárasztására, illetve felnyitására.