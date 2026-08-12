Rekordhőség tombol Szibériában is, az északi-sarkkör felmelegedése kezd kicsúszni a kontroll alól

Ez a tendencia az Amerikai Meteorológiai Társaság most hétfőn közzétett éghajlati helyzetjelentésében is jól megmutatkozik, amely szerint

2025 volt a második legmelegebb arktiszi év a 126 évre visszanyúló meteorológiai adatok szerint,

és a felszíni levegő hőmérséklet is nagyjából a háromszorosával emelkedik a globális átlaghoz képest ebben a régióban.

Az Arktisz térségében háromszor gyorsabb a felmelegedés üteme a globális átlagnál Fotó: Wallpaper Free Downland

„Az elmúlt évek tanulmányai kimutatták, hogy az Arktisz sokkal gyorsabban melegszik, mint a bolygó többi része a tengeri jég olvadásából eredő visszacsatolás miatt, így nem meglepő, hogy minden idők rekordhőmérsékleteit látjuk most a magas szélességi fokokon” – nyilatkozta Alan Gerard meteorológus a Scientific American tudományos hírportálnak.

A légkör felmelegedése miatt az arktikus régióban egyre több tengeri jég olvad el a nyári hónapokban, a folyamatosan növekvő vízfelület pedig egyre nagyobb mértékben nyeli el a napsugárzást, ami felmelegíti a tengervizet, meggyorsítva ezzel a jég olvadását is. Ezt a két egymást erősító folyamatot nevezzük visszacsatolásnak.

Ezek a közelmúltbeli rekordhőmérsékleti adatok összefüggést mutatnak az Edinburgh-i Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia tudósai által vezetett kutatás, a szibériai permafroszt olvadásából származó metánkibocsátás mérési adataival is.

Az Arktisz átlaghőmérsékletének növekedését szemléltető grafikon Fotó: Rick Thoman, Alaska Center for Climate Assessment and Preparedness / Ifl Science

A kutatócsoport megállapította, hogy a növekvő erdőtüzek, a vizes élőhelyek aktivitásának változása és a gyors felmelegedés

a permafroszt olvadásából származó metánkibocsátás szignifikáns növekedését mutatja,

ami a Szibériában kibocsátott metán mennyiségének a megduplázódását eredményezte a 2010 és 2023 közötti időszakban.

Egyre nagyobb területeken olvad ki a permafroszt Fotó: Hannes Grobe / Wikimedia Commons

Az arktiszi permafroszt -a talaj egész évben fagyott rétege -a világ egyik legnagyobb természetes széntárolója. Ha a permafroszt kienged, a talajban tárolt szerves anyagot a mikrobák szén-dioxiddá és metánná alakítják. A metán még a szén -dioxidnál is erősebb, bár rövidebb élettartamú üvegházhatású gáz.

A tanulmányt jegyző kutatók szerint a forróbb, szárazabb nyarak – mint amilyen a jelenlegi is –, ideális feltételeket teremtenek a hosszabb ideig tartó tüzek kialakulásához, amelyek metánt szabadítanak fel a talajból, és felgyorsítják az állandóan fagyott talaj olvadását is.