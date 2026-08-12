Összeérnek a szálak a korábbi incidensekkel
A német Szövetségi Ügyészség állami terrorizmus, valamint légi közlekedés veszélyeztetése miatt vizsgálja az ügyet. Nem véletlenül: a nemzetközi hírszerzési csatornákon – köztük az amerikai CIA és a CNN által idézett európai védelmi tisztviselők jelentéseiben – egyértelmű konszenzus van arról, hogy a szálak közvetlenül az orosz katonai hírszerzéshez, a hírhedt GRU-hoz vezetnek.
Amellett sem lehet elmenni, hogy a lipcsei drónincidens kísértetiesen hasonlít az európai logisztikai hálózatok ellen indított korábbi orosz támadássorozathoz. Emlékezetes, 2024 júliusában szintén a lipcsei DHL-központban, valamint birminghami és varsói raktárakban
gyulladtak ki olyan postai küldemények, amelyekbe rejtett, magnéziumalapú gyújtószerkezeteket helyeztek el. Akkor az egyik csomag egy repülőgép késése miatt a földön gyulladt ki – ha a levegőben robban lángra, a gép lezuhan.
Az akkori, Litvániából indított akciók miatt jelenleg is több olyan személy is bíróság előtt áll Lengyelországban és Litvániában, akiket bizonyíthatóan az orosz titkosszolgálatok béreltek fel. A nyomozók látóterébe került egy fiatal ukrán állampolgárságú ügynök is, akit a GRU pénzelt, és aki korábban Németországba utazott, hogy pontosan olyan alkatrészeket, drónvázakat és egyedi rögzítéseket szerezzen be, amilyeneket a mostani lipcsei támadásnál is felhasználtak.
Radikális fordulat a német védelmi politikában
Ahogy arról lapunk beszámolt a napokban, Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy Németország már nyakig benne van egy hibrid háborúban, szerinte Németország a mindennapokban is az oroszok célpontjává vált. Moszkva berlini nagykövetsége természetesen azonnal reagált, és a vádakat a Kreml elleni ukrán provokációnak nevezte.
A sikertelen merényletkísérlet azonnali politikai és védelmi láncreakciót indított el Berlinben. Mivel a repülőtér hagyományos légvédelmi radarjai teljesen képtelenek voltak észlelni a mélyen repülő, rádiójeleket ki nem bocsátó, előre beprogramozott GPS-koordináták alapján navigáló drónt, a kormány radikális reformokat rendelt el:
- A drónelhárító erők megduplázása: A rendőrség kötelékében szolgáló speciális drónvédelmi egységek létszámát azonnal 300 főre emelik, az országos bázisok számát pedig négyről nyolcra duplázzák, hogy minden kritikus infrastruktúra azonnal védhető legyen.
- Új Technológiai Központ: Augusztus 18-án hivatalosan is megnyitja kapuit a németországi Kochstedtben egy új, a Német Légiközlekedési és Űrkutatási Központtal közösen üzemeltetett csúcstechnológiás drónbiztonsági kutatóközpont.
- A Bundeswehr bevetése belföldön: Több tartományi vezető követeli a német alkotmány módosítását, hogy a hadsereg ne csak külső fenyegetések esetén, hanem a belföldi, kritikus csomópontok és repülőterek hibrid támadások elleni védelmében is közvetlenül bevethető legyen.
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