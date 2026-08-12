úszásKésely Ajnaúszó európa-bajnokságvizes Ebgyorsváltó

Ami a szívén, az a száján – Késely Ajna üzent a kritikusoknak, később magyarázatot adott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó hétfőn megszerezte a magyar küldöttség eddigi egyetlen dobogós helyezését a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyein. Késely Ajna ezután az M4 Sport közvetítésében könnyes szemmel hálálkodott társainak, akiknek a segítségével ezüstérmet tudott szerezni a mentális nehézségei után. A 24 éves úszónő részletezte korábbi gondjait, miután a közösségi oldalán kifakadt a kritikusok miatt.

Wiszt Péter
2026. 08. 12. 9:17
Késely Ajna Európa-bajnoki második helyhez segítette Magyarországot Fotó: AFP/Oli Scarff
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Késely Ajna két éve megszerezte első két egyéni Eb-címét
Késely Ajna két éve megszerezte első két egyéni Eb-címét. Fotó: AFP/Andrej Isakovics

A magyar úszónő a váltóra fókuszált, Eb-érmet nyert

Mik is voltak azok a bizonyos mentális nehézségek? Nos, egyrészt az, hogy el kellett határoznia, az egyéni számok helyett kizárólag a váltóra fókuszál, ez ugyanis azzal a teherrel járt együtt, hogy ezúttal nem csak saját magáért volt felelős.

– Az országos bajnokság után ültem le Kovács Ottó edzőmmel, hogy tegyünk fel mindent egy lapra, vagy várjuk meg, a szövetségi kapitány hogyan dönt majd azokról, akik éppen csak elmaradtak a szintidőktől. Aztán úgy voltam vele, többet érne, ha a váltóra összpontosítanánk, ez pedig egy nagy döntés volt, mert így most nem az egyéni számokon volt a hangsúly – mondta Késely Ajna. – Azért volt mentálisan megterhelő az elmúlt időszak, mert tudtam, hogy ezúttal nemcsak a saját bőrömet viszem a vásárra. Fizikálisan minden rendben volt, de más érzések kavarogtak bennem, mint korábban. Új perspektívába kellett állítani magam, teljesen másképp szoktam edzeni, a sprintes edzések is megterhelték az idegrendszeremet. Ez egy más felkészülés volt, mint korábban, ezért is köszöntem meg Ábrahám Minnának, Ugrai Pannának, Márton Ricsinek és Virth Balázsnak, mert velük edzettem erre a legtöbbet – nyilatkozta.

A dobogós helyezés megszerzése óta már haza is tért úszónő úgy véli, az ezüstéremmel utólag minden nehézség megérte. Magyarországra érve előbb a párjával találkozott, aztán a családjával és a külföldön élő barátaival ünnepli meg a sikert, mielőtt újra visszatér az úszás és az egyetem világába.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekországgyűlés

Katonadolgok

Pilhál György avatarja

Békés esztendőkben sem örült a legényember, ha katonának kellett mennie. Bármit mondott is a nóta („Hej, élet, be gyöngyélet, ennél szebb sem lehet!”), a fene sem kívánkozott a szögesdróttal körülkerített kaszárnyába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu