Ami a szívén, az a száján – Késely Ajna üzent a kritikusoknak, később magyarázatot adott

Késely Ajna két éve megszerezte első két egyéni Eb-címét. Fotó: AFP/Andrej Isakovics

A magyar úszónő a váltóra fókuszált, Eb-érmet nyert

Mik is voltak azok a bizonyos mentális nehézségek? Nos, egyrészt az, hogy el kellett határoznia, az egyéni számok helyett kizárólag a váltóra fókuszál, ez ugyanis azzal a teherrel járt együtt, hogy ezúttal nem csak saját magáért volt felelős.

– Az országos bajnokság után ültem le Kovács Ottó edzőmmel, hogy tegyünk fel mindent egy lapra, vagy várjuk meg, a szövetségi kapitány hogyan dönt majd azokról, akik éppen csak elmaradtak a szintidőktől. Aztán úgy voltam vele, többet érne, ha a váltóra összpontosítanánk, ez pedig egy nagy döntés volt, mert így most nem az egyéni számokon volt a hangsúly – mondta Késely Ajna. – Azért volt mentálisan megterhelő az elmúlt időszak, mert tudtam, hogy ezúttal nemcsak a saját bőrömet viszem a vásárra. Fizikálisan minden rendben volt, de más érzések kavarogtak bennem, mint korábban. Új perspektívába kellett állítani magam, teljesen másképp szoktam edzeni, a sprintes edzések is megterhelték az idegrendszeremet. Ez egy más felkészülés volt, mint korábban, ezért is köszöntem meg Ábrahám Minnának, Ugrai Pannának, Márton Ricsinek és Virth Balázsnak, mert velük edzettem erre a legtöbbet – nyilatkozta.

A dobogós helyezés megszerzése óta már haza is tért úszónő úgy véli, az ezüstéremmel utólag minden nehézség megérte. Magyarországra érve előbb a párjával találkozott, aztán a családjával és a külföldön élő barátaival ünnepli meg a sikert, mielőtt újra visszatér az úszás és az egyetem világába.