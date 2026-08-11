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Németh Nándor és Milák Kristóf közt 19 század döntött az Eb-n

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Három versenyszámban két-két magyar úszó nevezett a párizsi vizes Európa-bajnokság kedd délelőtti programjában. Férfi 100 méteres gyorsúszásban Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb idővel került középdöntőbe. Férfi 200 méter háton Kós Hubert és Rácz Zsombor is továbbjutott. Férfi 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf egyaránt döntőt úszhat.

Wiszt Péter
2026. 08. 11. 10:06
Németh Nándor két éve a belgrádi úszó Eb-n a román David Popovici mögött ezüstérmes lett 100 méter gyorson, abban a döntőben Milák Kristóf hatodikként végzett Fotó: Istvan Derencsenyi
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