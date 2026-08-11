Németh Nándor és Milák Kristóf közt 19 század döntött az Eb-n
Három versenyszámban két-két magyar úszó nevezett a párizsi vizes Európa-bajnokság kedd délelőtti programjában. Férfi 100 méteres gyorsúszásban Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb idővel került középdöntőbe. Férfi 200 méter háton Kós Hubert és Rácz Zsombor is továbbjutott. Férfi 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf egyaránt döntőt úszhat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!