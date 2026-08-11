Borítókép: Sylvester Stallone a Tulsa King című sorozat egyik jelenetében (Fotó: Mafab.hu)
Rocky, Rambo vagy Cobra? Ön mennyire ismeri Sylvester Stallone legendás filmjeit?
Öt kérdés, három válaszlehetőség – egy kvíz, amely próbára teszi a Stallone-filmek rajongóit.
Melyik szerep hozta meg Sylvester Stallone számára a világhírnevet?
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