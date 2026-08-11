Összecsúszó háborúk

Legutóbb Washingtonban Trump arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fejezze be a háborút, ami azt jelzi: az amerikai elnöknek ez a konfliktus már nem vonzó, nem ér el vele semmit, elege van az egész háborúból. A harcok mégis folynak, bár Bendarzsevszkij Anton szerint sokat közeledtek az álláspontok. Úgy vélte, 2025 elejéig mind Ukrajnának, mind Oroszországnak a valóságtól elrugaszkodott tervei voltak, amelyekből nem volt hajlandó engedni.

Ukrajna számára a cél a négy ukrán terület teljes elfoglalása volt, Oroszországnak ugyanezen régiók megszállása volt

– állítja a szakértő, megjegyezve, ma már tárgyalnak egymással a felek, Oroszország már csak Donyecket és Luhanszkot emlegeti mindenképp megszerzendő területekként, Ukrajna pedig valószínűleg megelégedne azzal, ha a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztanák be a konfliktust. Csakhogy Ukrajna nem adhatja fel a Donbaszt, ahol kiválóan működő védelmi rendszert épített ki, mert politikai öngyilkossággal érne fel a lépés, hogy a háború végén önkéntesen kivonuljon arról a földről, amelyért vérüket hullajtották éveken át a katonái.

Oroszország vezetője pedig csak akkor beszélhet saját népének a győzelemről, ha a Donbasz a kezére kerül. Vlagyimir Putyinnak elsődleges fontosságú, hogy igazolhassa a háborút népe előtt, ez pedig csak valami komoly eredmény felmutatásával sikerülhet. Ezért nincs a jelenlegi helyzetre a harctéren megoldás.

Az ördög maga

A háborúk összecsúsztatásának egy eleme lehet az a furcsa hír, amelyet Zelenszkij osztott meg a világgal, miszerint 30 ezer észak-koreai katona érkezhet az orosz–ukrán háborúba. Mivel az egyik érdekelt állam vezetője beszélt róla, mindig érdemes az ilyen hírt óvatosan kezelni.

Észak-Korea rendkívül ritkán ad hírt önmagáról, elsősorban azért, mert kizárólag saját népe előtt igyekszik igazolni a rendszer fennmaradásának szükségességét, a külvilág számára nem fontos.

Zelenszkijnek viszont kapóra jön, ha a kriptokommunista zárvány Észak-Korea szerepet kaphat a harcok során, annyira rossz ugyanis az ­ázsiai ország imázsa, hogy velük tényleg senki sem akarhat szövetkezni. Ahogy az lenni szokott, a dél-koreai hírszerzés is megerősítette, hogy Phenjan küldi a katonáit nyugatra.