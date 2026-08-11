Rendkívüli

Politikai bosszú vagy valami más? Kizárták a Mészáros-céget az uniós hálózatfejlesztési pályázatból

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

„Gyurcsányosra sikerült” – megjósolt népharag zúdult a Tisza-kormányra a gazdasági szemfényvesztés miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Magyar Péter és kormánya büszkén ünnepeltette magát a júliusi költségvetési többlet miatt, de a Tisza Párt legfőbb hazai bázisán, a Facebookon hamar kipukkadt a lufi. A tiszás politikusok oldalain a kommentszekciókat valósággal elárasztotta a népharag: a választók szerint a hangzatos sikersztori mögött nincs más, csak Gyurcsány-időket idéző szemfényvesztés, ráadásul más tollával ékeskednek. Egyre többeknek tűnik fel, hogy a tiszás politikusok heti 4-5 pózolós fotóval keresik meg a hatalmas fizetésüket, a valóság és a kemény munka helyett egyelőre csak a gombok nyomogatása megy a parlamenti üléseken.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 11. 6:01
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre többeknek tűnik fel egyébként más ügyeknél is, hogy a munka helyett csak a gombok nyomogatása és a heti 4-5 pózolós fotó megy, de cserébe a hatalmas fizetés megvan. Lontay László posztjai alatt is már egyre többen kérik számon a tiszás képviselőt.

 
 
 

 

Komment

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Balázs D. Attila
idezojelektiktok

Hálócsapdába ejtett fiataljaink

Balázs D. Attila avatarja

A választás utáni sokk ráirányította a figyelmet a világháló és a célirányzott információeljuttatás, ezzel párhuzamosan az internetes hazugságáradat hatalmára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu