„Gyurcsányosra sikerült” – megjósolt népharag zúdult a Tisza-kormányra a gazdasági szemfényvesztés miatt

Egyre többeknek tűnik fel egyébként más ügyeknél is, hogy a munka helyett csak a gombok nyomogatása és a heti 4-5 pózolós fotó megy, de cserébe a hatalmas fizetés megvan. Lontay László posztjai alatt is már egyre többen kérik számon a tiszás képviselőt.
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