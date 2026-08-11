Nemzetközi statisztikák alapján egyébként Thaiföldön az egyik legmagasabb a civil fegyvertartás aránya Délkelet-Ázsiában. A regisztrált és illegális lőfegyverek száma megközelíti a 10 milliót, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden hetedik állampolgár rendelkezik fegyverrel.
Élő adásban vallotta be a gyilkosságot a volt parlamenti képviselő – videón a lövöldözés
Sokkoló bűncselekmény rázta meg Thaiföldet: egy volt parlamenti képviselő fényes nappal, egy kormányzati épület előtt lőtte agyon régi barátját, a helyi közigazgatás vezetőjét. A férfi ezután nem mindennapi módon vallotta be a gyilkosságot.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!