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lövöldözésgyilkosságThaiföld

Élő adásban vallotta be a gyilkosságot a volt parlamenti képviselő – videón a lövöldözés

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Sokkoló bűncselekmény rázta meg Thaiföldet: egy volt parlamenti képviselő fényes nappal, egy kormányzati épület előtt lőtte agyon régi barátját, a helyi közigazgatás vezetőjét. A férfi ezután nem mindennapi módon vallotta be a gyilkosságot.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 11. 6:03
Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL Forrás: Thai News Pix
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Nemzetközi statisztikák alapján egyébként Thaiföldön az egyik legmagasabb a civil fegyvertartás aránya Délkelet-Ázsiában. A regisztrált és illegális lőfegyverek száma megközelíti a 10 milliót, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden hetedik állampolgár rendelkezik fegyverrel. 

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A választás utáni sokk ráirányította a figyelmet a világháló és a célirányzott információeljuttatás, ezzel párhuzamosan az internetes hazugságáradat hatalmára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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