Csapdába kerülhet-e a Ferencváros a Real Madrid elleni meccs miatt?
A Fradi labdarúgócsapata szombaton elhalasztotta a Győr elleni bajnokiját, mert gálamérkőzést játszott a Real Madrid ellen, amelyen tisztességesen szerepelt, s 2-1-es vereséget szenvedett. Ezen a héten viszont a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező visszavágója jön, amely a nyári időszak legnagyobb téttel bíró meccse lesz. Ha ugyanis a Ferencváros továbbjut a Zabrze ellen, akkor biztosan főtáblás lesz. Vagy az Európa-ligában vagy a Konferencialigában.
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