Hibás eredményközlés után egy századra az 55 éve várt magyar siker, háromra a másik
Öt magyar sportolónőnek lehetett szurkolni a birminghami atlétikai Európa-bajnokság hétfői nyitónapjának esti programjában. A 100 méteres gátfutók között Tóth Anna nem jutott az elődöntőbe, ahol Kozák Luca kiemeltként szerepel. A két kalapácsvető – Csatári Jázmin és Németh Zsanett – sem tudta sikerrel venni a selejtezőt, az akadályfutó Urbán Zita azonban igen. Takács Boglárka egyetlen század híján kvalifikált a 100 méteres síkfutás döntőjébe.
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