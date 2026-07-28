A magyarok sem tudnak mit tenni a két sportágban is csúcsokat döntő bajnokkal

Kuttor-Bragmayer Zsanett sokáig tudta tartani a lépést Cassandre Beaugrand-nal Párizsban. Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

Így volt ez a párizsi olimpián is. A Szajna vízminősége miatt mindenki részéről nagy volt az aggodalom, a rajt előtt ráadásul Beaugrand el is hányta magát, ezzel pánikhelyzetet okozva csapatán belül. Ám így is győzni tudott. Úszás után ugyan szűk félperces lemaradása volt a címvédő Flora Duffy mögött, a vizes kockaköveken az Angliában tanultakat felhasználva a kerékpározásnál felzárkózott, majd az élbolyban – Kuttor-Bragmayer Zsanett társaságában – bebizonyította, hogy ő a mezőny legjobb futója. Hazai közönség előtt, remek hajrával a mindmáig egyetlen francia ötkarikás aranyérmet nyerte triatlonban. Ezután még a vegyes váltóval szerzett negyedik hely sem tudta őt elkedvetleníteni.

Az olimpia után újabb edzőváltás és költözés következett – melegebb éghajlatra vágyott, így Spanyolország lett a célállomás –, majd a vb-sorozatban folytatta a remeklését, bár a tavalyi wollongongi döntőt gyomorproblémák miatt fel kellett adnia.

Pályafutása eddigi 110 hivatalos triatlonversenyéből 39-et megnyert, további 24 alkalommal szintén dobogós volt.

Idén London előtt olimpiai távon Algheróban és sprinttávon Quiberónban is nyert, augusztus végén Vejhajban folytathatja. Eközben pedig atlétikában is visszatért.

Cassandre Beaugrand az atlétika új csillaga is lett

A monacói atlétikai Gyémánt Liga-versenyen a 2024-ben Beaugrand-hoz hasonlóan olimpiai és világbajnok triatlonista, Alex Yee is ott volt, a brit klasszis utolsóként ért célba 5000 méteren. A 29 éves Cassandre Beaugrand ezzel szemben sokáig a legjobbakkal csatázott 3000 méteren, és a 8:32,86 perces időeredménye végül a nyolcadik helyhez volt elég. No, meg egy új francia rekordhoz. Mindezt néhány héttel azután, hogy Lille-ben tíz kilométeren (utcai pályán, 30:52), valamint Nizzában 5000 méteren (14:40,77) is országos csúcsot döntött – bár utóbbi időeredményen azóta honfitársa, Sarah Madeleine javított (14:37,80).