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A magyarok sem tudnak mit tenni a két sportágban is csúcsokat döntő bajnokkal

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Szép sikereket értek el a közelmúltban a magyar triatlonisták. A nők között azonban jelen állás szerint a győzelmet szinte esély sincsen megszerezni, ha Cassandre Beaugrand is a rajtlistán szerepel. A franciák olimpiai bajnoka az elmúlt három évben minden egyéni versenyén dobogóra állt, amikor célba ért – a legutóbbi hétvégén Londonban őrizte meg idei veretlenségét. Beaugrand eközben a triatlon mellett közép- és hosszútávfutásban is a világ legjobbjai közé került, az új országos csúcsai után atlétikában is számolni kell vele.

Wiszt Péter
2026. 07. 28. 5:50
Cassandre Beaugrand hazai környezetben lett olimpiai bajnok, és azóta sem állt meg Fotó: AFP/Jack Guez
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Kuttor-Bragmayer Zsanett sokáig tudta tartani a lépést Cassandre Beaugrand-nal Párizsban
Kuttor-Bragmayer Zsanett sokáig tudta tartani a lépést Cassandre Beaugrand-nal Párizsban. Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

Így volt ez a párizsi olimpián is. A Szajna vízminősége miatt mindenki részéről nagy volt az aggodalom, a rajt előtt ráadásul Beaugrand el is hányta magát, ezzel pánikhelyzetet okozva csapatán belül. Ám így is győzni tudott. Úszás után ugyan szűk félperces lemaradása volt a címvédő Flora Duffy mögött, a vizes kockaköveken az Angliában tanultakat felhasználva a kerékpározásnál felzárkózott, majd az élbolyban – Kuttor-Bragmayer Zsanett társaságában – bebizonyította, hogy ő a mezőny legjobb futója. Hazai közönség előtt, remek hajrával a mindmáig egyetlen francia ötkarikás aranyérmet nyerte triatlonban. Ezután még a vegyes váltóval szerzett negyedik hely sem tudta őt elkedvetleníteni.

Az olimpia után újabb edzőváltás és költözés következett – melegebb éghajlatra vágyott, így Spanyolország lett a célállomás –, majd a vb-sorozatban folytatta a remeklését, bár a tavalyi wollongongi döntőt gyomorproblémák miatt fel kellett adnia. 

Pályafutása eddigi 110 hivatalos triatlonversenyéből 39-et megnyert, további 24 alkalommal szintén dobogós volt. 

Idén London előtt olimpiai távon Algheróban és sprinttávon Quiberónban is nyert, augusztus végén Vejhajban folytathatja. Eközben pedig atlétikában is visszatért.

Cassandre Beaugrand az atlétika új csillaga is lett

A monacói atlétikai Gyémánt Liga-versenyen a 2024-ben Beaugrand-hoz hasonlóan olimpiai és világbajnok triatlonista, Alex Yee is ott volt, a brit klasszis utolsóként ért célba 5000 méteren. A 29 éves Cassandre Beaugrand ezzel szemben sokáig a legjobbakkal csatázott 3000 méteren, és a 8:32,86 perces időeredménye végül a nyolcadik helyhez volt elég. No, meg egy új francia rekordhoz. Mindezt néhány héttel azután, hogy Lille-ben tíz kilométeren (utcai pályán, 30:52), valamint Nizzában 5000 méteren (14:40,77) is országos csúcsot döntött – bár utóbbi időeredményen azóta honfitársa, Sarah Madeleine javított (14:37,80).

Cassandre Beaugrand idén futószámokban is remekel.
Cassandre Beaugrand idén futószámokban is remekel. Fotó: AFP/Frederic Dides

Beaugrand bravúrját még inkább tetézi, hogy azelőtt majdnem egy évtizedig nem állt rajthoz hivatalos futóversenyen. Mint elmondta, az egyik legnagyobb álma teljesült a monacói szereplésével, a megosztott figyelem ráadásul segít a kiégés ellen, és jobb triatlonistává is teszi őt. A következő olimpián pedig akár már atlétaként is részt venne.

– Szeretem a kihívásokat. Megnéztem a 2028-as Los Angeles-i olimpia programját, hogy mikor rendezik a női 5000 métert, de ugyanazon a napon lesz a női triatlon is, így sajnos lehetetlen lenne mindkettőn elindulni. 

Aztán megnéztem a női 10000 métert, és az jó lehet.

Nem tudom, milyenek lesznek a kvalifikációs feltételek, ám egyáltalán nem zárom ki ezt a lehetőséget, talán adódik majd rá alkalom, nem tudom. Még nagyon távolinak tűnik az egész, de egyetlen ajtót sem zárok be. És 2028 után talán még szélesebbre is kitárulhat előttem a futás világa... – mondta a szabadidejében főleg a nyulával foglalkozó Cassandre Beaugrand, aki a Párizsban bronzérmes triatlonista, a Rióban még atlétaként szerepelt Beth Potter példáját követheti a duplázással.

A francia klasszis addig is bizonyíthat, a triatlonidény folytatása előtt a másfél hét múlva startoló birminghami atlétikai Európa-bajnokságon is részt vehet. Hivatalos döntés erről még a francia szövetség részéről sem született, a szintidőt mindenesetre 5000 méteren teljesítette. Beaugrand-ra érdemes lehet odafigyelni augusztus 11-én este.

 

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