Eksztázisban ünnepelt a közönség, amely azt várta, hogy ma megdől a legrégebbi világrekord

A londoni Gyémánt Liga-állomás győztesei:
férfiak:
- 100 m: Kayinsola Ajayi (nigériai) 9,84 másodperc
- 110 m gát: Ja'Kobe Tharp (amerikai) 12,89 mp
- 400 m gát: Karsten Warholm (norvég) 46,61 mp
- 400 m: Rai Benjamin (amerikai) 44,05 mp
- 800 m: Brandon Miller (amerikai) 1:42,19 perc
- 1 mérföld: Josh Kerr (brit) 3:42,66 p – világrekord
- rúdugrás: Sam Kendricks (amerikai) 5,95 méter
nők:
- 200 m: Juilen Alfred (Saint Lucia-i) 21,66 mp
- 400 m: Marileidy Paulino (dominikai köztársaságbeli) 48,97 mp
- 800 m: Keely Hodgkinson (brit) 1:56,21 p
- 3000 m: Jessica Hull (ausztrál) 8:24,69 p
- diszkoszvetés: Cierra Jackson (amerikai) 71,72 m
- magasugrás: Nicola Olyslagers (ausztrál) 2,01 m
- távolugrás: Malaika Mihambo (német) 7,05 m
A Gyémánt Liga-sorozat a birminghami Európa-bajnokság után, augusztus 21-én Lausanne-ban folytatódik. Josh Kerr az Eb helyett a Nemzetközösségi Játékokon indul a következő hetekben.
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