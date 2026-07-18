Rendkívüli

Sulyok Tamás aláírta az elmozdításáról szóló alaptörvény-módosítást + videó

atlétikaLondonKeely Hodgkinson800 méterGyémánt Ligavilágrekord

Eksztázisban ünnepelt a közönség, amely azt várta, hogy ma megdől a legrégebbi világrekord

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

1983. július 26-án Münchenben Jarmila Kratochvílová 1:53,28 perces időeredménnyel világrekordot döntött női 800 méteres síkfutásban. Majdnem 43 évvel később a Gyémánt Liga-sorozat londoni állomásán kimondott cél volt, hogy megdől az atlétika legrégebb óta fennálló világcsúcsa. Keely Hodgkinson végül nem járt sikerrel. Josh Kerr miatt viszont ünnepelt a brit közönség, hiszen a skót atléta megdöntötte az egy mérföld világrekordját.

Wiszt Péter
2026. 07. 18. 16:59
Keely Hodgkinson szombaton meg akarta dönteni a 43 éve fennálló világrekordot Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A londoni Gyémánt Liga-állomás győztesei:

férfiak:

  • 100 m: Kayinsola Ajayi (nigériai) 9,84 másodperc
  • 110 m gát: Ja'Kobe Tharp (amerikai) 12,89 mp
  • 400 m gát: Karsten Warholm (norvég) 46,61 mp
  • 400 m: Rai Benjamin (amerikai) 44,05 mp
  • 800 m: Brandon Miller (amerikai) 1:42,19 perc
  • 1 mérföld: Josh Kerr (brit) 3:42,66 p – világrekord
  • rúdugrás: Sam Kendricks (amerikai) 5,95 méter

nők:

  • 200 m: Juilen Alfred (Saint Lucia-i) 21,66 mp
  • 400 m: Marileidy Paulino (dominikai köztársaságbeli) 48,97 mp
  • 800 m: Keely Hodgkinson (brit) 1:56,21 p
  • 3000 m: Jessica Hull (ausztrál) 8:24,69 p
  • diszkoszvetés: Cierra Jackson (amerikai) 71,72 m
  • magasugrás: Nicola Olyslagers (ausztrál) 2,01 m
  • távolugrás: Malaika Mihambo (német) 7,05 m

A Gyémánt Liga-sorozat a birminghami Európa-bajnokság után, augusztus 21-én Lausanne-ban folytatódik. Josh Kerr az Eb helyett a Nemzetközösségi Játékokon indul a következő hetekben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekszavazás

Kiskorúak voksai – milyen érvek szólnak mellette és ellene?

Ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A 18 éves korhatár fenntartása nem a fiatalok lenézése, hanem a felnőtté válás tisztelete.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu