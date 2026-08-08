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Öt piros lap, elképesztő botrány a Videoton meccsén - videó

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Öt piros lap és tizenöt sárga céldula. Nem mindennapi teljesítmény a bírótól Székesfehérváron, ahol a Szeged 1-0-s vereséget szenvedett a labdarúgó NB II szombati játéknapján. A Videoton és a Szeged csapata a lefújás után egymásnak rontott.

Lantos Gábor
2026. 08. 08. 20:07
Elképesztő küzdelmet és öt piros lapot hozott a Videoton és a Szeged csatája Forrás: feol.hu/Nagy Norbert
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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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