mesterséges intelligenciaOpenAIChatGPT

Váratlan bejelentést tett a cég, aminek a mesterséges intelligenciája kiszabadult az internetre

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Még nem ért véget annak a példátlan esetnek a története, amely során az OpenAI egyik kísérleti állapotban lévő mesterségesintelligencia-modellje kijátszotta a védelmi rendszereket, és önállóan kijutott a nyílt internetre. A modell emberi beavatkozás nélkül sikeres hackertámadást hajtott végre egy másik techóriás szerverei ellen. A ChatGPT fejlesztője kénytelen volt drasztikusan lelassítani a kutatásokat, miközben az Európai Unióban és Washingtonban is azonnali politikai válságülés kezdődött a gépek lázadása miatt.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 08. 11:22
A mesterséges intelligencia korában már a mindennapjainkat is behálózták az algoritmusok
A mesterséges intelligencia korában már a mindennapjainkat is behálózták az algoritmusok Fotó: MARTIN LELIEVRE Forrás: AFP
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Hamarosan komoly feszültséget generálhat az MI használata az Európai Parlament és az Európai Bizottság között (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Hamarosan komoly feszültséget generálhat az MI használata az Európai Parlament és az Európai Bizottság között (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Brüsszeli kétarcúság: válságtanácskozás és az elszabadult MI

A laboratóriumi szivárgás hírére az Európai Unió tagállamainak vezetői rendkívüli vitát hirdettek meg. Korábban beszámoltunk arról is, hogy az uniós vezetők előtt világossá vált: a technológiai fejlődés és a valóság brutálisan elrobogott a brüsszeli bürokrácia mellett. Európának már csak napjai maradtak a cselekvésre, mielőtt végleg elbukik a Kínával szembeni globális versenyben.

A helyzetet egy sajátos brüsszeli kétarcúság is bonyolítja. Miközben az EU kíméletlen harcot hirdetett a techóriások ellen a transzparencia és a szerzői jogok védelme mentén, a színfalak mögött teljesen más folyamatok zajlanak. Az Európai Parlament ahelyett, hogy száműzné a veszélyes generatív modelleket, intézményi szintre emeli a használatukat.

Az Európai Parlament elindította a saját, zárt platformját, amelyen keresztül hivatalosan is szabad utat engednek az OpenAI és az Anthropic technológiáinak. 

Erre a radikális lépésre azért volt szükség, mert az uniós képviselők korábban a nyilvános, ingyenes verziókat használva érzékeny, nem publikus jogszabályi adatokat és diplomáciai belső feljegyzéseket töltöttek fel a techcégek szervereire.

Az OpenAI incidense azonban most puskaporos hordóvá változtatta Brüsszelt. Komoly intézményi feszültség alakult ki, mivel az Európai Parlament látványosan készül ellentmondani a szigorúbb ellenőrzést követelő Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak. 

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