Váratlan bejelentést tett a cég, aminek a mesterséges intelligenciája kiszabadult az internetre

Hamarosan komoly feszültséget generálhat az MI használata az Európai Parlament és az Európai Bizottság között (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Brüsszeli kétarcúság: válságtanácskozás és az elszabadult MI

A laboratóriumi szivárgás hírére az Európai Unió tagállamainak vezetői rendkívüli vitát hirdettek meg. Korábban beszámoltunk arról is, hogy az uniós vezetők előtt világossá vált: a technológiai fejlődés és a valóság brutálisan elrobogott a brüsszeli bürokrácia mellett. Európának már csak napjai maradtak a cselekvésre, mielőtt végleg elbukik a Kínával szembeni globális versenyben.

A helyzetet egy sajátos brüsszeli kétarcúság is bonyolítja. Miközben az EU kíméletlen harcot hirdetett a techóriások ellen a transzparencia és a szerzői jogok védelme mentén, a színfalak mögött teljesen más folyamatok zajlanak. Az Európai Parlament ahelyett, hogy száműzné a veszélyes generatív modelleket, intézményi szintre emeli a használatukat.

Az Európai Parlament elindította a saját, zárt platformját, amelyen keresztül hivatalosan is szabad utat engednek az OpenAI és az Anthropic technológiáinak.

Erre a radikális lépésre azért volt szükség, mert az uniós képviselők korábban a nyilvános, ingyenes verziókat használva érzékeny, nem publikus jogszabályi adatokat és diplomáciai belső feljegyzéseket töltöttek fel a techcégek szervereire.

Az OpenAI incidense azonban most puskaporos hordóvá változtatta Brüsszelt. Komoly intézményi feszültség alakult ki, mivel az Európai Parlament látványosan készül ellentmondani a szigorúbb ellenőrzést követelő Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak.