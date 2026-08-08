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Liverpoolban folytatja a Barcelona csapatkapitánya, akinél Vinícius nem látott jobbat

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Középhátvéddel erősít az angol Liverpool labdarúgócsapata. Az uruguayi Ronald Araújo vasárnap utazik Liverpoolba, ahol az orvosi vizsgálat sikeressége után aláír. A Barcelona egy évre adja kölcsön a védőt, akinél jobbal Vinícius Júnior még nem játszott.

Wiszt Péter
2026. 08. 08. 10:42
Vinícius dolgát már sokszor megnehezítette Ronald Araújo Fotó: AFP/Oscar del Pozo
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