Hét versenyszám, hét magyar érem – a váltó megkoronázta az Eb-szereplést
A nyílt vízi úszók utolsó, hetedik versenyszáma is hozott magyar érmet a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összeállítású magyar váltó Eb-címvédőként a harmadik helyen végzett.
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