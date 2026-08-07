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Debreceni balhé Dániában: az FC Köbenhavn elnézést kér és magyarázatot követel

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Szamba a szaunában – így értékelte a dán sportsajtó egyik vezető lapja azt, hogy az FC Köbenhavn fölényes, 3-0-s győzelmet aratott a DVSC otthonában a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójának első meccsén csütörtök este. A magyar futballról mégsem a dánok, hanem a Debrecen edzője mondott lesújtó ítéletet. Dániában ugyanakkor balhé tört ki a mérkőzés közvetítése miatt, és a Köbenhavnnak elnézést kellett kérnie, de magyarázatot is követel.

Szalay Attila
2026. 08. 07. 7:34
A dán FC Köbenhavn 3-0-s győzelmet aratott Debrecenben
A dán FC Köbenhavn 3-0-s győzelmet aratott Debrecenben Fotó: Gaston Szerman Forrás: FKC Media
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„Egy szabadtéri szaunában futballozni természetesen rányomja a bélyegét egy mérkőzésre, de ha a Köbenhavn játékosait zavarta a hőség, azt nagyon jól leplezték. Debrecenben mindkét csapatnak melege volt, de végül a hazaiak sültek meg igazán” – írták.

Dániában balhé tört ki a DVSC–Köbenhavn meccs miatt

Komoly problémák voltak a Debrecen–Köbenhavn meccset Dániában közvetítő streammel, ami azért különösen kínos a dán klubnak, mert maga vásárolta meg a közvetítési jogot. A mérkőzés során abszolút nem érkezett hang Magyarországról, és sokan már magát a közvetítést is nehezen tudták elérni a Köbenhavn honlapján keresztül. A dán klub elnézést kért a történtek miatt, de egyúttal magyarázatot is követel.

„Annak ellenére, hogy a mérkőzést megelőző napon, illetve közvetlenül a találkozó előtt is több sikeres tesztet végeztek, az FC Köbenhavn debreceni mérkőzésének streamelése frusztráló élménnyé vált. Sajnos a meccsről érkező jel a kezdés után rendkívül instabil volt, és a helyi szolgáltatóknak a dán kommentársávot sem sikerült bekapcsolniuk” – fogalmaztak.

A nézőknek újra és újra frissíteni kellett a lefagyó oldalt, amely a túlterhelődés után kiléptette őket, ezért nagy volt az elégedetlenség.

Az FC Köbenhavn nagyon sajnálja a történteket, és elnézést kér a frusztráló helyzet miatt. Most kiértékeljük az esetet, és részletes magyarázatot kérünk a szolgáltatóktól

– jelezte a dán klub, de az nem derült ki pontosan, hogy a magyar vagy esetleg a dán szolgáltatót akarja számon kérni.

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