kézilabdaImre BenceONE VeszprémXavier PascualEmil NielsenGyőri ETO University Handball ClubKopornyik Zsoltférfi kézilabdaGyőri Mátyás

Győriéknél minden szuper, Imre Bence üzent és máris kedvenc lett Veszprémben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egymás ellen játszotta le első felkészülési mérkőzését csütörtökön az ETO és a Veszprém férfikézilabda-csapata. A 19 gólos veszprémi győzelem kevésbé fontos, az annál inkább, hogy Imre Bence és Emil Nielsen is bebizonyította, hogy helye van a Gasper Margucot pénteken (ma) elbúcsúztató bakonyiaknál. Győrben sincs ok az aggodalomra: az eredmény ellenére Kopornyik Zsolt együttese elindult azon az úton, amely akár az ETO dobogós helyezéséhez is vezethet.

Wiszt Péter
2026. 08. 07. 6:10
Nedim Remili, Győri Mátyás, ETO, Veszprém, kézilabda
Nedim Remili és Győri Mátyás a csütörtöki ETO–Veszprém kézilabda-mérkőzésen Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A maroknyi vendégdrukker a magyar jobbszélsővel pacsizott és beszélgetett a leghosszabb ideig, előzetesen is az ő pályára lépését várták leginkább a szurkolók. Boldogan utazhattak vissza Veszprémbe csütörtök este: ez egy megfelelő, sőt jó kezdet volt az elmondásuk szerint várva várt triplázás felé vezető úton. És itt senki nem az augusztus 30-ai szuperkupára, hanem sokkal inkább a Bajnokok Ligájára gondol harmadik trófeaként.

A Veszprém 44-25-re nyert Győrben csütörtökön
A Veszprém 44-25-re nyert Győrben csütörtökön. Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás

Győri Mátyás hazatért

Más célokat tűz ki a győri klub, amely ősszel sorozatban a harmadik évadát kezdi meg a magyar élvonalban. Az elmúlt két alkalommal a tavaszi szezon egyaránt jóval gyengébben alakult, idegenben pedig alig szerzett pontot az ETO. A kilenc új játékossal a keretben tehát a hullámvasutazás megszüntetése is cél lehet. 

Ezt nehéz lesz jól elkezdeni, hiszen a csapat az NB I első öt fordulójában a legutóbbi bajnokság első öt helyezettjével játszik majd Szeged, FTC, Tatabánya, Veszprém, Balatonfüred sorrendben.

Győri Mátyásnak decemberben ikerlányai születtek, így várható volt, hogy a fővárosba való rendszeres utazását meg akarja spórolni, és otthonába, a Kisalföldre igazol, ahol párja, Győri-Lukács Viktória is játszik. Az FTC-től negyedmagával érkezett irányító a felkészülés első két hete után nem csalódott.

– A csapat és a hangulat nagyon barátságos, egyelőre minden szuper. Nyilván sokat kell még fejlődni. Egyénileg mindenki jó játékos, az összeszokáson van a fókusz. Ma lehetett volna szorosabb a vége, belenéztünk egy nagy különbségű vereségbe, de az erőnléten van még a hangsúly. A találkozó előtt, reggel is edzettünk, úgyhogy az a pluszfáradtság kijött a hajrában – nyilatkozta lapunknak a 29 éves kézilabdázó, aki együttese egyik húzóembere volt.

Kopornyik Zsolt az ETO terveiről

Győri Mátyás korábbról jól ismeri Kopornyik Zsoltot, aki az utánpótlás-válogatottaknál is dolgozott vele együtt. A tréner az elmúlt két évben az ETO szakmai igazgatója volt, úgyhogy csütörtökön hosszú idő után ült ismét vezetőedzőként a kispadon. A stílusváltás már az első percekben érződött, nagy tempó és látványos támadójáték jellemezte a Veszprém elleni összecsapás első negyedét. Aztán egyre több technikai hiba jött, a második félidőben pedig a 23 kapott gólja ellenére a debütáló kapus, Győri Kristóf volt a legjobb hazai játékos.

– A felkészülés harmadik hete mindig a legnyűgösebb időszak, ez most is így van. Jót tesz lelkileg, hogy volt egy mérkőzés a sok edzés után, ráadásul a Veszprém ellen, még ha nagy különbségű vereség is lett a vége. 

Ebben a nagy melegben húsz percig azért egész jól tartottuk magunkat...

– mondta lapunk kérdésére Kopornyik Zsolt. – Szeretnénk előrelépni az elmúlt idényhez képest, helyezésben is, de elsősorban játékban. Agresszív védekezést és precíz támadást szeretnék látni. Ma két különböző arcunkat mutattuk meg, ám legalább láttuk, hogy honnan kell mindenképp javulnunk még – zárta szavait a vezetőedző.

Előzetesen néhány ETO-drukker úgy beszélt nekünk a várakozásairól, hogy a megerősödött keret a dobogóra is esélyes. Ha sikerül összeszokni és fejlődni, az érmes remény valóban nem feltétlenül csak vérmes remény lehet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

Pilhál György avatarja

Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu