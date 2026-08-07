Győriéknél minden szuper, Imre Bence üzent és máris kedvenc lett Veszprémben

A maroknyi vendégdrukker a magyar jobbszélsővel pacsizott és beszélgetett a leghosszabb ideig, előzetesen is az ő pályára lépését várták leginkább a szurkolók. Boldogan utazhattak vissza Veszprémbe csütörtök este: ez egy megfelelő, sőt jó kezdet volt az elmondásuk szerint várva várt triplázás felé vezető úton. És itt senki nem az augusztus 30-ai szuperkupára, hanem sokkal inkább a Bajnokok Ligájára gondol harmadik trófeaként.

A Veszprém 44-25-re nyert Győrben csütörtökön. Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás

Győri Mátyás hazatért

Más célokat tűz ki a győri klub, amely ősszel sorozatban a harmadik évadát kezdi meg a magyar élvonalban. Az elmúlt két alkalommal a tavaszi szezon egyaránt jóval gyengébben alakult, idegenben pedig alig szerzett pontot az ETO. A kilenc új játékossal a keretben tehát a hullámvasutazás megszüntetése is cél lehet.

Ezt nehéz lesz jól elkezdeni, hiszen a csapat az NB I első öt fordulójában a legutóbbi bajnokság első öt helyezettjével játszik majd Szeged, FTC, Tatabánya, Veszprém, Balatonfüred sorrendben.

Győri Mátyásnak decemberben ikerlányai születtek, így várható volt, hogy a fővárosba való rendszeres utazását meg akarja spórolni, és otthonába, a Kisalföldre igazol, ahol párja, Győri-Lukács Viktória is játszik. Az FTC-től negyedmagával érkezett irányító a felkészülés első két hete után nem csalódott.

– A csapat és a hangulat nagyon barátságos, egyelőre minden szuper. Nyilván sokat kell még fejlődni. Egyénileg mindenki jó játékos, az összeszokáson van a fókusz. Ma lehetett volna szorosabb a vége, belenéztünk egy nagy különbségű vereségbe, de az erőnléten van még a hangsúly. A találkozó előtt, reggel is edzettünk, úgyhogy az a pluszfáradtság kijött a hajrában – nyilatkozta lapunknak a 29 éves kézilabdázó, aki együttese egyik húzóembere volt.

Kopornyik Zsolt az ETO terveiről

Győri Mátyás korábbról jól ismeri Kopornyik Zsoltot, aki az utánpótlás-válogatottaknál is dolgozott vele együtt. A tréner az elmúlt két évben az ETO szakmai igazgatója volt, úgyhogy csütörtökön hosszú idő után ült ismét vezetőedzőként a kispadon. A stílusváltás már az első percekben érződött, nagy tempó és látványos támadójáték jellemezte a Veszprém elleni összecsapás első negyedét. Aztán egyre több technikai hiba jött, a második félidőben pedig a 23 kapott gólja ellenére a debütáló kapus, Győri Kristóf volt a legjobb hazai játékos.