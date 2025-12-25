Dupla örömhírt osztott meg Győri-Lukács Viktória, akinek teljesült az álma

Győri-Lukács Viktória a Bajnokok Ligája júniusi döntőjében még a Győri Audi ETO KC rendelkezésére állt, és nyerte meg a sorozatot a csapattal, júliusban azonban bejelentette, kis pihenőt tart a kézilabdától. A 30 éves játékos a világbajnokságon sem vett részt, más feladatok vártak rá, ugyanis férjével, a szintén kézilabdázó Győri Mátyással gyermeket vártak. Mindjárt kettőt is, akik karácsonyra meg is érkeztek – a boldog szülők szenteste osztották meg, hogy beteljesült az álmuk.

Győri-Lukács Viktória még várandósan (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Győri-Lukács Viktória anya lett

„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk” – idézte Győri-Lukács Viktóriát a klub Facebook-oldala.