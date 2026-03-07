Fordulópontok a történelemben – Mennyire ismeri a világ sorsát megváltoztató eseményeket?

Rendőrségi közlés: 608-an érkeztek Ukrajnából csütörtökön
Az ukrán–magyar határszakaszon 608-an léptek be Magyarországra csütörtökön – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Az ukrán–magyar határszakaszon 608-an léptek be Magyarországra csütörtökön – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.
551 esztendővel ezelőtt született Michelangelo Buonarroti, vagy ahogy ismerjük, Michelangelo. A korszakos hatású alkotóhoz kapcsolódik kvízünk, érdemes letesztelni, mit tud a nagy művészről!
A mai kvízünkben a könnyűzenéből és a filmművészetből szedtünk össze pár kérdést.
Az ukrán-magyar határszakaszon 4028-an léptek be Magyarországra kedden - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t.
Az ukrán–magyar határszakaszon 608-an léptek be Magyarországra csütörtökön – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.
551 esztendővel ezelőtt született Michelangelo Buonarroti, vagy ahogy ismerjük, Michelangelo. A korszakos hatású alkotóhoz kapcsolódik kvízünk, érdemes letesztelni, mit tud a nagy művészről!
A mai kvízünkben a könnyűzenéből és a filmművészetből szedtünk össze pár kérdést.
Az ukrán-magyar határszakaszon 4028-an léptek be Magyarországra kedden - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!