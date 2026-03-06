Rendkívüli

Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

michelangelo buonarrotiReneszánszmichelangelo

Mennyire ismeri a nagy reneszánsz mestert?

551 esztendővel ezelőtt született Michelangelo Buonarroti, vagy ahogy ismerjük, Michelangelo. A korszakos hatású alkotóhoz kapcsolódik kvízünk, érdemes letesztelni, mit tud a nagy művészről!

2026. 03. 06. 0:04
Fotó: Martijn Zegel Forrás: (Wikipedia / Közkincs)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik híres bibliai alakot ábrázolja Michelangelo óriási márványszobra, amely eredetileg a firenzei Piazza della Signorián állt?

 

               
       
       
       

