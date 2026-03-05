A Honvéd elrontotta a bulit: a Magyar Kupa nem csak az NB I-es csapatoké

Szinte pontosan öt év után találkozott ismét egymással a Budapest Honvéd és a DVTK – akkor gól nélküli döntetlenre végeztek egymással Diósgyőrben. A mostani összecsapásnak az adta a különlegességét, hogy az új Bozsik Arénában először csaptak össze egymással, ráadásul a tét sem volt kicsi: a Magyar Kupa elődöntőjébe jutás.
Gyurcsó Ádám győztes gólja:
További részletek hamarosan!
Magyar Kupa, negyeddöntő
