Magyar KupaBudapest HonvédNyíregyháza

A Honvéd elrontotta a bulit: a Magyar Kupa nem csak az NB I-es csapatoké

Teljessé vált a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének mezőnye. Utolsóként a Budapest Honvéd csatlakozott a többiekhez, a másodosztály éllovasa 1-0-ra legyőzte hazai pályán az élvonalbeli DVTK-t.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 21:55
Gyurcsó Ádám gólja döntött Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Szinte pontosan öt év után találkozott ismét egymással a Budapest Honvéd és a DVTK – akkor gól nélküli döntetlenre végeztek egymással Diósgyőrben. A mostani összecsapásnak az adta a különlegességét, hogy az új Bozsik Arénában először csaptak össze egymással, ráadásul a tét sem volt kicsi: a Magyar Kupa elődöntőjébe jutás.

A Budapest Honvéd nagy csatában kiejtette a DVTK-t
A Budapest Honvéd nagy csatában kiejtette a DVTK-t Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Gyurcsó Ádám győztes gólja:

Magyar Kupa, negyeddöntő

Kedd

Szerda

Csütörtök

  • Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

 

