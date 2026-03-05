szoboszlai dominikliverpoolvinícius júniorreal madridanfield watchnike

Szoboszlai Dominikra durván rátámadt a Liverpool egyik legnagyobb szurkolói oldala

Amint arról szerda este beszámoltunk, Szoboszlai Dominik egy Instagram-sztoriban megmutatta, Vinícius Júnior meglepte azzal a futballcipővel, amelyet korábban a Real Madrid brazil sztárjától kért. A sztorit az Instagramon 77,5 millió követővel rendelkező 433 is átvette, írt hozzá némi szöveget, amit Szoboszlai Dominik lájkolt, és emiatt most áll a bál. A liverpooli Anfield Watch egyenesen felelősségre vonja Szoboszlait, hogy ezt nem kellett volna tennie… S a hozzászólások között a Liverpool drukkereitől honfitársunk bizony kap hideget, meleget…

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 19:55
Szoboszlai Dominik lájkja sokaknak nem tetszik Liverpoolban Fotó: AFP/Darren Staples
A „cipősztori” előzménye egy nemrég készült YouTube-interjú, amelyben Vinícius Júnior arról beszélt, kik a barátai a futball világában a Real Madrid csapatán kívül. A brazil támadó több játékost is felsorolt, köztük van a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik is, és Vinícius elmondta, hogy régóta jó kapcsolatban vannak. A beszélgetés során szóba került az is, hogy Vinícius Júnior új Nike-futballcipő-kollekciót készül piacra dobni. A brazil támadó elárulta, hogy több játékos is jelentkezett nála, szeretne játszani az új modellben, és Szoboszlai is kért ilyet tőle. Szerdán megtudhattuk, hogy meg is kapta.

Vinícius Júnior (Real Madrid) és Szoboszlai Dominik (Liverpool) jó barátok
Vinícius Júnior (Real Madrid) és Szoboszlai Dominik (Liverpool) jó barátok Forrás: Insstagram/433

A sztorit az Instagramon 77,5 millió követővel rendelkező 433 is átvette, és írt hozzá némi szöveget. A 433 a világ egyik legnagyobb közösségi médiás oldala a labdarúgásban, a neve a klasszikus 4-3-3-as felállásra utal (négy védő, három középpályás, három támadó). A 433 a fotókhoz nem csak azt fűzte hozzá, hogy Szoboszlai és Vinícius Júnior haverok, hanem azt is, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nemrég egy interjúban arról beszélt, Szoboszlainak mindig is azt volt az álma, hogy egyszer majd a Real Madrid játékosa legyen. A 433 pedig megjegyzi, meglehet, hogy a haverok valamikor majd csapattársak lesznek.

Szoboszlai Dominik az Anfield Watch célkeresztjébe került

Ezt a róla szóló bejegyzést lájkolta Szoboszlai, és erre ma vércseként lecsapott az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch.

„Szoboszlai Dominik nemrég lájkolt egy posztot, amelyben az áll, hogy a Real Madrid lenne az álmai igazolása. Egy Liverpool-játékosnak nem kelle lájkolnia egy ilyen posztot” – szögezi le az Anfield Watch, és a rosszallását két hangulatjellel is nyomatékosítja.

S bár a hozzászólók között akadnak, akik ennek nem tulajdonítanak jelentőséget, akadnak olyanok is, akik válogatott sértésekkel illetik Szoboszlai Dominikot…

 

 

 

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

