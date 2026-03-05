Szoboszlai Dominikra durván rátámadt a Liverpool egyik legnagyobb szurkolói oldala

A „cipősztori” előzménye egy nemrég készült YouTube-interjú, amelyben Vinícius Júnior arról beszélt, kik a barátai a futball világában a Real Madrid csapatán kívül. A brazil támadó több játékost is felsorolt, köztük van a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik is, és Vinícius elmondta, hogy régóta jó kapcsolatban vannak. A beszélgetés során szóba került az is, hogy Vinícius Júnior új Nike-futballcipő-kollekciót készül piacra dobni. A brazil támadó elárulta, hogy több játékos is jelentkezett nála, szeretne játszani az új modellben, és Szoboszlai is kért ilyet tőle. Szerdán megtudhattuk, hogy meg is kapta.
A sztorit az Instagramon 77,5 millió követővel rendelkező 433 is átvette, és írt hozzá némi szöveget. A 433 a világ egyik legnagyobb közösségi médiás oldala a labdarúgásban, a neve a klasszikus 4-3-3-as felállásra utal (négy védő, három középpályás, három támadó). A 433 a fotókhoz nem csak azt fűzte hozzá, hogy Szoboszlai és Vinícius Júnior haverok, hanem azt is, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nemrég egy interjúban arról beszélt, Szoboszlainak mindig is azt volt az álma, hogy egyszer majd a Real Madrid játékosa legyen. A 433 pedig megjegyzi, meglehet, hogy a haverok valamikor majd csapattársak lesznek.
Szoboszlai Dominik az Anfield Watch célkeresztjébe került
Ezt a róla szóló bejegyzést lájkolta Szoboszlai, és erre ma vércseként lecsapott az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch.
„Szoboszlai Dominik nemrég lájkolt egy posztot, amelyben az áll, hogy a Real Madrid lenne az álmai igazolása. Egy Liverpool-játékosnak nem kelle lájkolnia egy ilyen posztot” – szögezi le az Anfield Watch, és a rosszallását két hangulatjellel is nyomatékosítja.
S bár a hozzászólók között akadnak, akik ennek nem tulajdonítanak jelentőséget, akadnak olyanok is, akik válogatott sértésekkel illetik Szoboszlai Dominikot…
