Kiderült, mit mondott a Real Madrid játékosa a bírónak, ami miatt azonnal kiállították

A spanyol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén a Real Madrid hatalmas meglepetésre hazai pályán 1-0-ra kikapott a Getafétól. A meccs utolsó perceiben Alejandro Muniz Ruiz játékvezető mindkét csapatból kiállított egy-egy játékost. A jelentéséből kiderült, hogy a Real Madrid támadója, Franco Mastantuono milyen „beszólás” miatt kapott piros lapot.

2026. 03. 03. 9:15
Alejandro Muniz Ruiz és Franco Mastuantuono „párbeszéde” a 95. percben Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
A Real Madrid és Getafe legutóbbi tizenhat bajnokiját, amelyen a királyi gárda volt a pályaválasztó, megnyerte a futball óriása, hétfőn viszont a „törpe” elvitte a három pontot, tizennyolc év után nyert a Santiago Bernabéu Stadionban. A győzelmét jelentő találatát az argentin Martin Satriano szerezte a 39. percben. Alejandro Muniz Ruiz játékvezető a hajrában mindkét csapatból kiállított egy játékost. A Realból a csereként beállt Franco Mastantuono a 95. percben azonnal piros lapot kapott, a Getaféből pedig a 97. percben Adrián Liso jutott a kiállítás sorsára második sárga lappal időhúzás miatt.

Franco Mastantuono nem játszhatta végig a Real Madrid meccsét a Getafe ellen
Franco Mastantuono nem játszhatta végig a Real Madrid meccsét a Getafe ellen (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Mastantuono a 69. percben állt be Arda Güler helyére, és Alejandro Muniz Ruiz játékvezető jelentéséből kiderült, miért kapott piros lapot. A televíziós felvételeken csak az látszott, hogy az argentin támadó a száját eltakarva mond valamit a bírónak, aki azonnal megfordult, és felmutatta neki a piros lapot. 

Muniz Ruiz azt írta a jegyzőkönyvbe, hogy a kiállítás azért történt, mert a játékos  azt mondta neki: „Micsoda szégyen, micsoda kib...szott szégyen.”

 

 

Lehet, hogy Mastantuono a Real Madrid következő két meccsét kihagyja

Mastantuono a találkozó egészét nézve elégedetlen volt Ruiz ténykedésével, mert szerinte a Getafének kedvezett, és ennek adott hangot – írja a Real Madridho közeli DefensaCentral.

Eduardo Iturralde González korábbi FIFA-játékvezető a Cadena SER El Larguero című műsorában azt mondta, hogy Mastantuono a tiszteletlensége miatt legfeljebb két meccsre szóló eltiltást kaphat, de lehet, hogy csak egy találkozót kell kihagynia.  

A La Liga élcsoportja:

  1. Barcelona 26 71-26 64 pont
  2. Real Madrid 26 54-22 60
  3. Atlético Madrid 26 43-23 51
  4. Villarreal 26 48-31 51
  5. Betis 26 42-32 43
     

A találkozó összefoglalója:

 

