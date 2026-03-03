Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

tiszaukrajnaminiszterelnökOrbán ViktorállapotbarátságMagyar Péter

Ukrán olajblokád: Zelenszkij mellé állt a Tisza energia-szakértője + videó

Zelenszkij ukrán elnököt védi a Tisza energia-szakértője, aki közösségi oldalán igyekszik cáfolni az Orbán Viktor miniszterelnök által megosztott, a Barátság vezeték állapotáról közzétett műholdfelvételeket. Holoda Attila már korábban is felszólalt a rezsicsökkentés és az orosz olaj beszerzése ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 8:19
Holoda Attila Ellenpont
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna mellé állt a tiszás energia-szakértő, Holoda Attila, aki egy bejegyzésben bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt – írja az Ellenpont. A bejegyzésben semmilyen konkrét érvet nem tudott felhozni arra, hogy az olajvezeték miért ne lenne működőképes, mindössze arra utalgat, hogy a miniszterelnöknek el kellene mennie megnéznie a vezetéket, mert mindent csak közelről lehet látni. Szerinte a miniszterelnök kérje ki szakértők véleményét, ne ő értsen mindenhez.

 

A tiszás energia-szakértőt ugyanakkor nem zavarja, hogy a miniszterelnök több alkalommal is követelte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök engedje be a magyar és szlovák szakértőket, az ukránok azonban még brüsszeli ellenőröket sem hajlandók a vezeték közelébe engedni. Ráadásul a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett műholdfelvételekkel bizonyította, hogy

a Barátság kőolajvezeték jelenleg is tökéletes műszaki állapotban van. A felvételeken egyértelműen látszik, hogy az olajvezetéket nem érte találat, csak egy tartály sérült meg.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy Holoda Attilának nem sikerült a miniszterelnök oldaláról a két kép közül a megfelelőt kölcsönvenni. A posztjához ugyanis a Barátság vezeték január 31-i állapotát mutató felvételt mellékelt, nem a mostanit.

Holoda Attila kommunikációja ugyanaz, mint Magyar Péteré, aki nem sokkal korábban szintén azt követelte, hogy Orbán Viktor személyesen győződjön meg a Barátság állapotáról, ne pedig műholdfelvételek alapján ítélkezzen. Magyar Péter Kijev álláspontjával egyezően hergelésnek, riogatásnak és pánikkeltésnek nevezte, hogy a kormány nyíltan kommunikál a Barátság leállításáról és a Magyarországot érintő fenyegetésekről, amire a kormányfő annyit válaszolt:

akiktől egy ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, azok szégyelljék magukat.

Holoda korábban is több ukránbarát kijelentést tett, a Magyar Hang egyik podcast műsorában úgy fogalmazott, Kijev nem a magyarokat akarta bántani a Barátság vezeték megtámadásakor, az oroszoknak akart kárt okozni. A Kontrollnak pedig azt mondta, hogy

technikai és kapacitásbeli szempontból az Adria-kőolajvezeték képes teljes mértékben kiváltani a Barátság vezetéket.

Holoda korábban is azt állította, hogy a rezsicsökkentés átverés, és fel kell függeszteni az orosz olaj magyarországi importját, hogy Oroszország számára fontos üzemanyag-eladásból származó bevétele ne keletkezzen. Álláspontjával nincs egyedül a Tisza Pártban: lassan valamennyi vezető politikusuk és szakértőjük, így többek között Magyar Péter, Bódis Kriszta és Gerzsenyi Gabriella, Surányi György és Kéri László is kritizálta a lépést – emlékeztetett az Ellenpont.

Borítókép: Holoda Attila (Forrás: Ellenpont)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu