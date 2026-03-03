Ukrán olajblokád: Zelenszkij mellé állt a Tisza energia-szakértője + videó

Ukrajna mellé állt a tiszás energia-szakértő, Holoda Attila, aki egy bejegyzésben bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt – írja az Ellenpont. A bejegyzésben semmilyen konkrét érvet nem tudott felhozni arra, hogy az olajvezeték miért ne lenne működőképes, mindössze arra utalgat, hogy a miniszterelnöknek el kellene mennie megnéznie a vezetéket, mert mindent csak közelről lehet látni. Szerinte a miniszterelnök kérje ki szakértők véleményét, ne ő értsen mindenhez.

A tiszás energia-szakértőt ugyanakkor nem zavarja, hogy a miniszterelnök több alkalommal is követelte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök engedje be a magyar és szlovák szakértőket, az ukránok azonban még brüsszeli ellenőröket sem hajlandók a vezeték közelébe engedni. Ráadásul a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett műholdfelvételekkel bizonyította, hogy

a Barátság kőolajvezeték jelenleg is tökéletes műszaki állapotban van. A felvételeken egyértelműen látszik, hogy az olajvezetéket nem érte találat, csak egy tartály sérült meg.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy Holoda Attilának nem sikerült a miniszterelnök oldaláról a két kép közül a megfelelőt kölcsönvenni. A posztjához ugyanis a Barátság vezeték január 31-i állapotát mutató felvételt mellékelt, nem a mostanit.

Holoda Attila kommunikációja ugyanaz, mint Magyar Péteré, aki nem sokkal korábban szintén azt követelte, hogy Orbán Viktor személyesen győződjön meg a Barátság állapotáról, ne pedig műholdfelvételek alapján ítélkezzen. Magyar Péter Kijev álláspontjával egyezően hergelésnek, riogatásnak és pánikkeltésnek nevezte, hogy a kormány nyíltan kommunikál a Barátság leállításáról és a Magyarországot érintő fenyegetésekről, amire a kormányfő annyit válaszolt:

akiktől egy ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, azok szégyelljék magukat.

Holoda korábban is több ukránbarát kijelentést tett, a Magyar Hang egyik podcast műsorában úgy fogalmazott, Kijev nem a magyarokat akarta bántani a Barátság vezeték megtámadásakor, az oroszoknak akart kárt okozni. A Kontrollnak pedig azt mondta, hogy

technikai és kapacitásbeli szempontból az Adria-kőolajvezeték képes teljes mértékben kiváltani a Barátság vezetéket.

Holoda korábban is azt állította, hogy a rezsicsökkentés átverés, és fel kell függeszteni az orosz olaj magyarországi importját, hogy Oroszország számára fontos üzemanyag-eladásból származó bevétele ne keletkezzen. Álláspontjával nincs egyedül a Tisza Pártban: lassan valamennyi vezető politikusuk és szakértőjük, így többek között Magyar Péter, Bódis Kriszta és Gerzsenyi Gabriella, Surányi György és Kéri László is kritizálta a lépést – emlékeztetett az Ellenpont.