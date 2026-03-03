Netanjahu: Gyors és határozott akció jön, nem lesz végtelen háború

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox Newsnak adott interjújában kijelentette: az amerikai–izraeli közös katonai művelet Irán ellen nem vezet „végtelen háborúhoz”, és méltatta Donald Trump amerikai elnök szerepét a légitámadásokban. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte a konfliktus kirobbanása után gyors és határozott lépésekre van szükség – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: AFP

„Hallom, az emberek azt mondják, hogy végtelen háború lesz itt. Nem lesz végtelen háború” – fogalmazott Netanjahu.

Ez egy gyors és határozott akció lesz, és először meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép kezébe vehesse sorsa felett az irányítást, és megalakíthassa saját demokratikusan megválasztott kormányát

– tette hozzá.

Külön méltatta az amerikai elnök szerepét a támadásokban.

Soha nem volt még Donald J. Trumphoz hasonló elnök. Az elszántsága, a határozottsága, a gondolkodásmódja, az, ahogyan átlátja a helyzeteket és a lényegre tér

– emelte ki. „Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő a szabad világ vezetője” – hangsúlyozta.