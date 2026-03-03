NetanjahuIráninterjúTrump

Netanjahu: Gyors és határozott akció jön, nem lesz végtelen háború

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak adott interjúban kijelentette: az amerikai–izraeli közös katonai művelet nem vezet „végtelen háborúhoz”, és gyors, határozott akciót helyezett kilátásba. A kormányfő méltatta Donald Trump szerepét a légitámadásokban, miközben a Közel-Keleten tovább eszkalálódik a konfliktus, amely már Európát is közvetlenül érinti.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 9:58
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox Newsnak adott interjújában kijelentette: az amerikai–izraeli közös katonai művelet Irán ellen nem vezet „végtelen háborúhoz”, és méltatta Donald Trump amerikai elnök szerepét a légitámadásokban. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte a konfliktus kirobbanása után gyors és határozott lépésekre van szükség – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: AFP

„Hallom, az emberek azt mondják, hogy végtelen háború lesz itt. Nem lesz végtelen háború” – fogalmazott Netanjahu.

Ez egy gyors és határozott akció lesz, és először meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép kezébe vehesse sorsa felett az irányítást, és megalakíthassa saját demokratikusan megválasztott kormányát

 – tette hozzá.

Külön méltatta az amerikai elnök szerepét a támadásokban.

Soha nem volt még Donald J. Trumphoz hasonló elnök. Az elszántsága, a határozottsága, a gondolkodásmódja, az, ahogyan átlátja a helyzeteket és a lényegre tér

 – emelte ki. „Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő a szabad világ vezetője” – hangsúlyozta.

Felidézte, hogy a floridai Palm Beachen, a Mar-a-Lagóban folytatott találkozójuk során az amerikai elnök külön kérés nélkül is kiemelte annak fontosságát, hogy megakadályozzák Irán atomfegyverhez jutását.

Mar-a-Lagóban találkoztunk. És az első dolog, amit Donald Trump mondott nekem, az volt, hogy »Tudod, meg kell akadályoznunk, hogy Irán atomfegyverekhez jusson«” – idézte fel. „Rögtön az elején azt mondta nekem – nem én mondtam neki, hanem ő –, hogy »Biztosítanunk kell, hogy soha ne jussanak atomfegyverekhez.« És ezt tette

 – magyarázta.

Netanjahu azzal érvelt az Irán elleni légicsapások szükségessége kapcsán, hogy az ország rendkívül gyorsan építi újjá rakétaprogramját. „Ha most nem teszünk lépéseket, a jövőben sem lehet majd lépéseket tenni” – mondta.

Eközben tovább eszkalálódott a közel-keleti háború: Izrael libanoni célpontokat támadott, Irán pedig dróntámadást hajtott végre egy ciprusi brit légibázis ellen. A feszültség nemcsak a térség államait, hanem az európai országokat is közvetlen döntési helyzetbe sodorta.

Görögország fregattokat és vadászgépeket küld Ciprusra a dróntámadás és a szigeten tapasztalt további drónincidensek után, ami jól mutatja, hogy a konfliktus már az Európai Unió határainál is érezteti hatását – írja a Politico.

Az amerikai központi parancsnokság közlése alapján a kuvaiti légvédelem tévedésből három amerikai vadászgépet lőtt le, ami tovább növeli a katonai és diplomáciai kockázatokat.

Az Európai Unió igyekszik reagálni a gyorsan terjedő válságra – fogalmaz a portál –, ugyanakkor mozgástere rendkívül korlátozott. Keir Starmer brit miniszterelnök komoly bel- és külpolitikai nyomás alá került az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokkal kapcsolatos álláspontja miatt – teszi hozzá.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

