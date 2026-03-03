Kiszivárogtak az ukrán sajtóban Magyar Péter és Brüsszel megdöbbentő tervei

Magyarország számára az orosz olaj 15–20 százalékkal olcsóbb a piaci árnál, ami számottevő gazdasági előnyt jelent, ismerik el az ukránok is. A Mol pedig meghatározó szereplővé vált Közép- és Kelet-Európában.

Eközben az Egyesült Államok is erősíti jelenlétét az európai energiapiacon. Az amerikai LNG részesedése 2022 óta jelentősen növekedett, miután az EU visszafogta az orosz gázbeszerzéseket. Magyarország tavaly ötéves megállapodást kötött az amerikai Chevronnal évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz szállításáról, ami a teljes hazai fogyasztás hozzávetőleg 10 százalékát fedezi.