Az Európai Unió mind határozottabban törekszik arra, hogy végleg kiszorítsa az orosz energiahordozókat az európai piacról, ami jelentősen átalakíthatja Közép-Európa energiaviszonyait és Magyarország mozgásterét – számolt be az Origo.
Kiszivárogtak az ukrán sajtóban Magyar Péter és Brüsszel megdöbbentő tervei
Az ukrán sajtó értékelése szerint Magyar Péter az orosz energiahordozók kivezetése mellett foglal állást, összhangban az Európai Bizottság irányvonalával. A News Ukraine véleménycikke ezt „elkerülhetetlen folyamatnak” nevezi, és felhívja a figyelmet arra is, hogy az orosz kőolajimport teljes tilalmáról szóló brüsszeli javaslatot a magyar választásokat követő harmadik napon tervezik ismertetni. A lap Kapitány István és Orbán Anita nyilatkozataira, illetve szakmai pályafutására hivatkozva azt írja: Magyar Péter és csapata nyíltan az orosz energiafüggőség csökkentését, hosszabb távon pedig annak megszüntetését szorgalmazza.
Az Európai Bizottság április 15-én – a magyarországi parlamenti választásokat követő harmadik napon – jogi javaslatot készül ismertetni az orosz kőolajimport teljes betiltásáról, beleértve a Barátság kőolajvezeték déli ágán érkező szállításokat is. A brüsszeli stratégiai cél változatlan: 2027 végére teljesen megszüntetni az orosz nyersanyagok EU-ba irányuló behozatalát, és a tilalmat úgy rögzíteni, hogy az egy esetleges békemegállapodás után is hatályban maradjon
– írja az RBC Ukraine.
A magyar vétó kivédésére Brüsszel a REPowerEU rendelet keretében, minősített többséggel fogadhatja el az intézkedést, így nem lenne szükség egyhangú döntésre. Magyarország és Szlovákia jelenleg mentességet élvez a vezetékes szállítások alól, ugyanakkor az EU szerint alternatív útvonalak – például a horvátországi Adria-vezeték – rendelkezésre állnak, ezért a teljes leállás technikailag kivitelezhető. Ez Brüsszel terve.
Magyarország számára az orosz olaj 15–20 százalékkal olcsóbb a piaci árnál, ami számottevő gazdasági előnyt jelent, ismerik el az ukránok is. A Mol pedig meghatározó szereplővé vált Közép- és Kelet-Európában.
Eközben az Egyesült Államok is erősíti jelenlétét az európai energiapiacon. Az amerikai LNG részesedése 2022 óta jelentősen növekedett, miután az EU visszafogta az orosz gázbeszerzéseket. Magyarország tavaly ötéves megállapodást kötött az amerikai Chevronnal évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz szállításáról, ami a teljes hazai fogyasztás hozzávetőleg 10 százalékát fedezi.
Az ukrán sajtó a folyamatot „elkerülhetetlennek” minősíti. A News Ukraine véleménycikke szerint az időzítés sem véletlen: az orosz olajimport teljes tilalmáról szóló javaslatot a magyar választások után tervezik bemutatni. A cikk Kapitány István – korábbi Shell-vezető – és Orbán Anita nyilatkozataira hivatkozva kiemeli:
Magyar Péter és csapata nyíltan az orosz energiafüggőség csökkentését, illetve a diverzifikációt támogatja. A jelenlegi adatok szerint Magyarország energiaellátása mintegy 87 százalékban függ orosz forrásoktól.
Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus
Zelenszkij elkezdett aggódni.
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon
A két vezető a fogságba esett magyarok ügyéről és az ukrajnai háború diplomáciai rendezésének lehetőségéről tárgyalt.
„Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról!"
Orbán Balázs felszólította az ellenzéki vezetőt.
Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja
Az ukrán elnök nem folytat párbeszédet Orbán Viktorral.
Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus
Zelenszkij elkezdett aggódni.
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon
A két vezető a fogságba esett magyarok ügyéről és az ukrajnai háború diplomáciai rendezésének lehetőségéről tárgyalt.
„Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról!”
Orbán Balázs felszólította az ellenzéki vezetőt.
Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja
Az ukrán elnök nem folytat párbeszédet Orbán Viktorral.
