Brüsszelorosz energiaMagyar Péter

Kiszivárogtak az ukrán sajtóban Magyar Péter és Brüsszel megdöbbentő tervei

Az ukrán sajtó értékelése szerint Magyar Péter az orosz energiahordozók kivezetése mellett foglal állást, összhangban az Európai Bizottság irányvonalával. A News Ukraine véleménycikke ezt „elkerülhetetlen folyamatnak” nevezi, és felhívja a figyelmet arra is, hogy az orosz kőolajimport teljes tilalmáról szóló brüsszeli javaslatot a magyar választásokat követő harmadik napon tervezik ismertetni. A lap Kapitány István és Orbán Anita nyilatkozataira, illetve szakmai pályafutására hivatkozva azt írja: Magyar Péter és csapata nyíltan az orosz energiafüggőség csökkentését, hosszabb távon pedig annak megszüntetését szorgalmazza.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 11:38
Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió mind határozottabban törekszik arra, hogy végleg kiszorítsa az orosz energiahordozókat az európai piacról, ami jelentősen átalakíthatja Közép-Európa energiaviszonyait és Magyarország mozgásterét – számolt be az Origo.

A Tisza Párt és Brüsszel az orosz energiáról való leválást támogatja (Fotó: MTI)
A Tisza Párt és Brüsszel az orosz energiáról való leválást támogatja (Fotó: MTI)

Az Európai Bizottság április 15-én – a magyarországi parlamenti választásokat követő harmadik napon – jogi javaslatot készül ismertetni az orosz kőolajimport teljes betiltásáról, beleértve a Barátság kőolajvezeték déli ágán érkező szállításokat is. A brüsszeli stratégiai cél változatlan: 2027 végére teljesen megszüntetni az orosz nyersanyagok EU-ba irányuló behozatalát, és a tilalmat úgy rögzíteni, hogy az egy esetleges békemegállapodás után is hatályban maradjon

– írja az RBC Ukraine.

A magyar vétó kivédésére Brüsszel a REPowerEU rendelet keretében, minősített többséggel fogadhatja el az intézkedést, így nem lenne szükség egyhangú döntésre. Magyarország és Szlovákia jelenleg mentességet élvez a vezetékes szállítások alól, ugyanakkor az EU szerint alternatív útvonalak – például a horvátországi Adria-vezeték – rendelkezésre állnak, ezért a teljes leállás technikailag kivitelezhető. Ez Brüsszel terve.

Magyarország számára az orosz olaj 15–20 százalékkal olcsóbb a piaci árnál, ami számottevő gazdasági előnyt jelent, ismerik el az ukránok is. A Mol pedig meghatározó szereplővé vált Közép- és Kelet-Európában.

Eközben az Egyesült Államok is erősíti jelenlétét az európai energiapiacon. Az amerikai LNG részesedése 2022 óta jelentősen növekedett, miután az EU visszafogta az orosz gázbeszerzéseket. Magyarország tavaly ötéves megállapodást kötött az amerikai Chevronnal évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz szállításáról, ami a teljes hazai fogyasztás hozzávetőleg 10 százalékát fedezi.

Az ukrán sajtó a folyamatot „elkerülhetetlennek” minősíti. A News Ukraine véleménycikke szerint az időzítés sem véletlen: az orosz olajimport teljes tilalmáról szóló javaslatot a magyar választások után tervezik bemutatni. A cikk Kapitány István – korábbi Shell-vezető – és Orbán Anita nyilatkozataira hivatkozva kiemeli:

Magyar Péter és csapata nyíltan az orosz energiafüggőség csökkentését, illetve a diverzifikációt támogatja. A jelenlegi adatok szerint Magyarország energiaellátása mintegy 87 százalékban függ orosz forrásoktól.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával. Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu