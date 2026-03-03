atomlétesítményIránPutyinsérülésflottaTrump

Megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény

Amerikai sajtóinformációk szerint sérülések keletkezhettek az iráni atomprogram egyik meghatározó létesítményében a hétvégén végrehajtott amerikai–izraeli csapások nyomán. A CNN által ismertetett friss műholdfelvételek a natanzi atomlétesítmény területén mutatnak sérülésre utaló jeleket. Moszkva közben a feszültség csökkentését és a tárgyalások mielőbbi újraindítását szorgalmazza a térség stabilitásának megőrzése érdekében.

2026. 03. 03.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi szerint nem látni egyértelmű jeleket Fotó: Helmut Fohringer Forrás: APA-PictureDesk/AFP
A Vantor nevű vállalat által az elmúlt 48 órában készített képek elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes épület sérülhetett meg. A CNN szerint ezek az objektumok a föld alatti létesítményekhez vezető szállítási hozzáférési pontokként szolgálhattak.

A natanzi atomerőmű műholdfelvétele. Forrás: Vantor

Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi hétfőn arról beszélt: a szakértők egyelőre nem látják egyértelmű jeleit annak, hogy az iráni nukleáris létesítmények súlyosan megsérültek volna, írja az Origo.

 

Atomlétesítmény mellett több mint ezer célpont az első napokban

Szombaton az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Tel-Aviv közlése szerint a cél Teherán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Washington az iráni haditengerészet és a védelmi ipar megsemmisítésére törekszik, és felszólította az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére.

Az iráni Vörös Félhold szerint az amerikai és izraeli támadásoknak legalább 555 halálos áldozata van.

Az amerikai hadsereg hétfőn azt közölte, hogy az első 48 órában több mint 1250 célpontot támadtak. A célpontok között parancsnoki központok, ballisztikusrakéta-állások, hadihajók, tengeralattjárók és hajó elleni rakétarendszerek szerepeltek. A Közel-Keleten működő amerikai katonai parancsnokság, a Centcom adatai szerint már az első napon ezer feletti csapást hajtottak végre.

 

Megsemmisült az iráni flotta?

Az amerikai közlés szerint az iráni haditengerészet súlyos veszteségeket szenvedett az Ománi-öbölben, írja a le Figaro.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tájékoztatása alapján két nappal ezelőtt még 11 iráni hadihajó állomásozott a térségben, mára azonban egy sem maradt.

Teherán eközben rakétatámadásokat indított izraeli célpontok, valamint közel-keleti amerikai bázisok ellen. A térségben a harcok tovább eszkalálódnak, és a jelentések szerint nemcsak katonai, hanem polgári infrastruktúra is találatot kapott.

 

Putyin: Vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz

Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy értékelte: az amerikai és izraeli akciók derékba törték az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokon elért előrelépést.

Russia's President Vladimir Putin speaks during a meeting of the Supreme State Council of the Union State of Russia and Belarus in Moscow on February 26, 2026. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP/Hector Retamal

Moszkva a párbeszédhez való visszatérést sürgeti, és közölte: mindent megtesz a térség stabilizálásáért.

Putyin a napokban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein vezetőivel is egyeztetett a helyzet rendezéséről.

 

Borítókép: A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője, Rafael Grossi szerint nem látni egyértelmű jeleket (Fotó: APA-PictureDesk/AFP/Helmut Fohringer) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

