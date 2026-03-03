Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll

„Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll. Összenő, ami összetartozik” – írta a közösségi oldalára feltöltött videója alá Orbán Viktor.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– Zelenszkij ellenünk fogad a választásokon. Azt nyilatkozta, hogy most már nem kell sokat várni, hogy leváltsák az ön kormányát, és akkor már újra lehet a magyarokkal tárgyalni. Mi erről a véleménye? – kérdezték Orbán Viktortól az Energiabiztonsági Tanács mai ülését követően.

– Nincs semmi új a nap alatt, neki egy ukránbarát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll. És szerintem ebben meg is egyeztek egymással. Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából közvetlenül finanszírozzák, amit a magyar parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés tényszerűen be is mutat – reagálta a miniszterelnök.