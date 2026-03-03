katasztrófavédelembkkmetró

Embert gázolt a 3-as metró a Határ útnál, pótlóbusz jár az érintett szakaszon

A 3-as metró elgázolt egy embert a Határ útnál kedd este, a szerelvényt a tűzoltók emelték le a sínek közé szorult bajbajutottról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 19:06
Illusztráció Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
Elgázolt egy embert a 3-as metró a Határ útnál kedd este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint 

az érintett szakaszon pótlóbusz közlekedik.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 

a tűzoltók eltolták a metrókocsit, és kiemelték a bajbajutottat a két sín közötti árokból.

A BKK Info Facebook-oldalán azt írták, hogy az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

