Embert gázolt a 3-as metró a Határ útnál, pótlóbusz jár az érintett szakaszon

Elgázolt egy embert a 3-as metró a Határ útnál kedd este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint

az érintett szakaszon pótlóbusz közlekedik.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

a tűzoltók eltolták a metrókocsit, és kiemelték a bajbajutottat a két sín közötti árokból.

A BKK Info Facebook-oldalán azt írták, hogy az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.

