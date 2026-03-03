Embert gázolt a 3-as metró a Határ útnál, pótlóbusz jár az érintett szakaszon

Elgázolt egy embert a 3-as metró a Határ útnál kedd este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint
az érintett szakaszon pótlóbusz közlekedik.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
a tűzoltók eltolták a metrókocsit, és kiemelték a bajbajutottat a két sín közötti árokból.
A BKK Info Facebook-oldalán azt írták, hogy az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!