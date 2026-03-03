Szijjártó Péter: Az ukránok pénze korábban fogy el, mint a mi kőolajunk

Szijjártó Péter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjai előtt tartott beszédében azon véleményének adott hangot, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának ügyében a közelgő választásig már nem lesz előrelépés, ugyanis Ukrajna épp ennek kimenetelét próbálja befolyásolni a tranzit leállításával.

Forrás: Facebook

– A vezetéket üzemeltető ukrán cég csomószor jelezte már a Mol számára, hogy a vezeték rendben van, és kizárólag politikai utasításra várnak, hogy indíthassák a szállítást. Az sem véletlen, hogy nem engedik oda a magyar meg a szlovák ellenőröket, hogy megnézhessük, hogy mi a probléma. Az EU-s ellenőröket sem engedik be, ebből látszik, hogy egy óriási blamától tartanak – húzta alá.

Azt gondolom, hogy a helyzet egyértelmű. Tehát ha megnyerjük a választást, amire azért jó esély van, és mi folytatjuk, akkor az ukránoknak velünk kell együtt létezni, és az ő pénzük korábban fogy el, mint a mi kőolajunk

– tette hozzá.