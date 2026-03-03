Szijjártó PéterUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Az ukránok pénze korábban fogy el, mint a mi kőolajunk

Az áprilisi választásig nem várható előrelépés a Barátság kőolajvezeték ügyében, de ha marad a mostani kormány, akkor az ukránok kénytelenek lesznek megállapodni, mivel előbb fogy el a pénzük, mint a mi kőolajunk. Ezt jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Szolnokon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 19:29
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Szijjártó Péter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjai előtt tartott beszédében azon véleményének adott hangot, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának ügyében a közelgő választásig már nem lesz előrelépés, ugyanis Ukrajna épp ennek kimenetelét próbálja befolyásolni a tranzit leállításával.

Szijjártó Péter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjai előtt tartott beszédében azon véleményének adott hangot, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának ügyében a közelgő választásig már nem lesz előrelépés Forrás: Facebook
Szijjártó Péter a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt tartott beszédében azon véleményének adott hangot, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának ügyében a közelgő választásig már nem lesz előrelépés. Forrás: Facebook

– A vezetéket üzemeltető ukrán cég csomószor jelezte már a Mol számára, hogy a vezeték rendben van, és kizárólag politikai utasításra várnak, hogy indíthassák a szállítást. Az sem véletlen, hogy nem engedik oda a magyar meg a szlovák ellenőröket, hogy megnézhessük, hogy mi a probléma. Az EU-s ellenőröket sem engedik be, ebből látszik, hogy egy óriási blamától tartanak – húzta alá.

Azt gondolom, hogy a helyzet egyértelmű. Tehát ha megnyerjük a választást, amire azért jó esély van, és mi folytatjuk, akkor az ukránoknak velünk kell együtt létezni, és az ő pénzük korábban fogy el, mint a mi kőolajunk

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán leszögezte, hogy Ukrajnában ma a háború egy üzleti modell.

Tehát az a pénz, amit az ukránok kapnak az Európai Uniótól a háború miatt, az több, mint amit az ukrán gazdaság békeidőben elő tud állítani. Eddig az ukránok az elmúlt négy évben 193 milliárd eurót kaptak az Európai Uniótól

– fejtette ki. – Ők ugye abból élnek, amit az EU-tól kapnak. És hát hogy is mondjam, az életstílus azért az látszik. Ezért fontos nekik ez a kilencvenmilliárd eurós úgymond hadikölcsön, mert elfogy a pénz. És ha világossá válik, hogy négy évig még minket kell nézniük minimum, akkor muszáj lesz megállapodniuk a választás után egyből – emelte ki.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

